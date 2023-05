La China Suárez se mostró con Rodo Lamboglia, su supuesto nuevo novio

La China Suárez se puso picante en las redes sociales y compartió una foto con Rodo Lamboglia, el multimillonario con el que fue vinculada sentimentalmente. “Mi amante, que no puedo blanquear por pantalla. Se vienen cositas”, escribió filosa junto a la postal donde también aparecen Juanma Cativa -su estilista- y Tomás Talarico, el director de una distribuidora de música.

La actriz fue relacionada al empresario luego de separarse de Rusherking. Sin embargo, en Instagram se encargó de aclarar que solo son amigos, y que se conocieron hace poco. “Es muy buen mozo. Tiene dos productoras, entre ellas Bourke, que es con la que ella hizo el especial con (Alejandro) Fantino. Es el mejor amigo de Pico Mónaco, con él tiene una de las productoras que hacen eventos deportivos. Habrían empezado a gar... (tener sexo) en octubre cuando fueron a Qatar, ella estaba de novia con Rusher. Él habla de ella como una mujer libre”, contó Yanina Latorre, la encargada de instalar el rumor.

A Rodo Lamboglia no le favoreció la versión y se lo hizo saber a la ex Casi Ángeles. “Bolu... si inventan que estoy de novio con vos, me espantás a todas las candidatas”, le dijo. En aquel entonces, ella reaccionó publicando una postal que se tomaron en Qatar junto a Carito Nolte, su agente de prensa. “Sé que es difícil verme soltera y es raro... pero es así. Por ahora, completamente sola”, sostuvo.

La China Suárez se reencontró con Rodo Lamboglia, a quien señalan como su nueva pareja. (Foto: instagram/sangrejaponesa)

Donde se conocieron la China Suárez y Rodo Lamboglia

A principios de mayo, Yanina Latorre contó que el primer cara a cara se dio durante el rodaje de El Duelo, una película que la joven filmó junto a Joaquín Furriel en Uruguay. Después coincidieron en Qatar, poco antes del Mundial, donde el empresario ofició de productor de los programas que ella realizó para una plataforma.

Rodo Lamboglia fue vinculado a la China Suárez, que negó la existencia de un affaire. (Foto: instagram/rodolamboglia)

La panelista indicó que luego del último viaje de la China a Montevideo, donde volvieron a verse, Rusherking habría tomado la decisión de ponerle fin a su vínculo porque encontró pruebas del affaire. “No es tercero en discordia porque no es que está de novia. De hecho ella estuvo en Miami este fin de semana parando en la casa de él”, expuso la 'angelita', quien sostuvo que la información habría salido desde el entorno de Rodo.

Después de ver LAM, Suárez se reportó en las redes sociales con mensajes contundentes. “¿Cuántos novios en una semana? Me separé hace tres semanas y ya tuve: un novio cantante; uno de 60 años, que ni siquiera conozco y no lo vi en mi vida; y ahora con mi amigo productor groso, que en este momento está en Madrid”, expuso. Luego, propuso dos candidatos delirantes como sus futuras parejas: Spider-Man y Donald Trump.

Poco antes del Mundial, la actriz estuvo con Rodo Lamboglia en Qatar. (Foto: instagram/sangrejaponesa)Por: instagram