La China Suárez, sobre el Wandagate: "A los únicos que les voy a dar explicaciones es a mis hijos"

Ángel de Brito mostró parte de la entrevista que Eugenia China Suárez le dio a Alejandro Fantino después del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. En el pantallazo, la intérprete asegura que a los únicos que les dará explicaciones es a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Qué dijo la China Suárez en la entrevista con Alejandro Fantino

"¿Es que sabes lo que pasa? Nunca sentí que tenia que dar explicaciones", afirmó la China Suárez en la en la entrevista con Alejandro Fantino en Star + . Y agregó: "Y a lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene... rebelde, cuando era más chica".

"El día que mis hijos me pregunten, lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos", sentenció la actriz de 29 años,

Cuándo y dónde se podrá ver la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino

Mañana a las 21:30 horas de Argentina, se estrenará la entrevista que le hizo Alejandro Fantino a la China Suárez para la plataforma de streaming Star+ en lo que se llamará "Especiales Star+: En primera persona", en la cual hablará escasamente pero por primera vez sobre lo ocurrido con Wanda Nara y Mauro Icardi. A pesar de que la ex de Benjamín Vicuña quiso mantener la fiesta en paz y resguardarse de más polémica, todo indicaría que está arrepentida de haber grabado esto antes de ver el especial que preparó Telefe con Susana Giménez y Wanda Nara.

"(Fantino) Le preguntó un montón de cosas. Es una entrevista larga, no es que solo habla del Wandagate. Habla de la maternidad, de las parejas, de Terapia Alternativa", detallaron ese mismo día en Los Ángeles de la Mañana.

Sobre este tipo de encuentros, Yanina explicó que "esto va a pasar más seguido en Star+. Son encuentros en primera persona donde alguien que esta laburando para la plataforma va a empezar a dar este tipo de notas sobre su vida privada y su carrera". Y aseguró: "No quieren decir la fecha porque quieren que sea con impacto".

La China Suárez harta del Wandagate

A pesar de que se muestra como una mujer liberal y libre de prejuicios, es indudable que toda la avalancha mediática que significó el Wandagate, tocó la fibra más sensible de la China Suárez.

Recientemente, la modelo posteó en sus historias de Instagram una frase que, sin dudas, va dirigida a todos aquellos que se animan a opinar sobre problemas ajenos: "Hablar mier* sobre los demás no reducirá la mier* en tu vida".

Qué dijo Wanda Nara sobre la China Suárez en la entrevista con Susana Giménez

El pasado 23 de noviembre, en la tan esperada nota que le realizó la conductora en París, la empresaria habló de la charla telefónica que mantuvo con la actriz tras enterarse de su affaire con Mauro Icardi y aseguró que le pidió disculpas por la "publicación machista" que hizo que explotara el tema a un nivel inimaginable.

"Cuando él me lo contó lo primero que hice fue llamarla porque teníamos una relación, de conocernos”, explicó Wanda sobre la China. Y agregó: “Yo lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había puesto, que fue un poco dura. Porque usé una palabra no muy elegante”, dijo en referencia a aquella frase que decía: "Otra familia que te cargaste por zorra".

Por consiguiente, la conductora le preguntó si ella era amiga de la actriz y Wanda respondió: "No era amiga, tenía buena relación cordial. Mi enojó fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre". "Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio", afirmó Wanda Nara, y contó que le pregunto a Mauro qué hubiera pasado si la situación era al revés: "Los mensajes no los hubiera escrito y no me gustó que no me hayan contado del otro lado".

