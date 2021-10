La conductora Sandra Borghi fue víctima de robo de identidad

Sandra Borghi denunció este martes en Nosotros a la mañana, El Trece, que le robaron su identidad en Facebook y que contactaron a periodistas y conductoras pidiendo fotos como si fuera ella.

“Me llamó ayer una colega, una periodista muy reconocida y me dice de la nada: 'Sigamos por acá mejor', yo le pregunté de qué me hablaba. Me entero por esta chica que supuestamente desde el sábado estábamos hablando. Le dije que no sabía de qué me hablaba, pero empecé a atar cabos y lo puse en el grupo nuestro”, relató la periodista.

"Una colega de otro canal, Sofía Monachelli, me había hecho un comentario hace un tiempo y ayer me había vuelto a preguntar. Me dijo que había bloqueado a Sandra porque le había pedido el teléfono para seguir la charla por ahí, porque le había ofrecido trabajo diciendo que estaba armando un programa solo de mujeres”, agregó sobre el tema el especialista en policiales Pampa Mónaco.

A lo que Sandra explicó: “A Paula Galloni le dijeron lo mismo, que eran solo mujeres, y hay otra periodista de Crónica también que le dijeron lo mismo y hay otra más que me pidió preservar su identidad. Ahí empezó la charla, pero derivó en otra cosa”.



“Esta soy yo supuestamente, está creado con mi nombre. En el chat habla de otras periodistas y en un momento se pone pesado, preguntando cómo se manejaban con el tema outfit, preguntándole qué pensaba de colegas jóvenes y en un momento determinado le empieza a pedir fotos y videos. En un momento se pone pesada porque le empieza a preguntar las medidas o que les molesta de su cuerpo”, explicó la conductora.



Y enfatizó: “Las chicas les responden y él les pide que les muestre qué es lo que no les gustaba? Hasta le envió un video de Sol Pérez y le pone 'Esta te hace la competencia'”.



“La chica le dice algo así como que no puede competir con esa diosa, él la trata de humilde y ella le responde que es realista. El chat ya está en la Justicia, yo ayer le envié a Sol todo esto y me decía que no entendía nada. Mirá la locura que manejaba, a las 9.30 le decía 'Bueno, esperá que entró al aire' y a las 11.30 le decía 'Ya salí, sigamos el chat'. Un nivel de enfermedad tal”, concluyó Sandra.