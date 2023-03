La decisión de Guillermina Valdés, en medio la polémica con Cande Tinelli: "Prefiero callar"

Guillermina Valdés volvió a utilizar sus redes sociales para sentar su posición tras el escándalo que generaron las declaraciones que hizo Cande Tinelli en su contra. “Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche”, manifestó este jueves a través de su cuenta de Instagram y dejó en claro que no tiene intenciones de alimentar la controversia.

Previo a tomar esta drástica decisión, la modelo se había mostrado muy decepcionada por el hecho de que la influencer la acusara de hacerle “un poco mal” a su papá.“Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, expuso en su perfil de Twitter, atónita por las palabras que la primogénita de su ex dijo en LAM (América).

“A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, nunca nos caímos bien”, había manifestado Candelaria en el programa conducido por Ángel de Brito. Ante esos dichos, Guillermina agregó en la mencionada red social: “Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido”. El tuit con el que Guille Valdés anunció que postura va a tomar frente al escándalo que generó Cande Tinelli. (Foto: Twitter / guillevaldes)

Dante Ortega, el hijo que Valdes tuvo con Sebastián Ortega en 2001, también apuntó contra la influencer. “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, lanzó él en su perfil de Instagram para apoyar a su mamá y prefirió no emitir palabras de más. Candelaria Tinelli habló sin filtros de la relación entre su papá y Guillermina Valdes y ella salió a defenderse. (Foto: Captura Twitter / guillevaldes).

Cabe recordar que la relación de pareja entre Guille y Marce duró alrededor de diez años y que, fruto de su amor, nació Lorenzo en 2014. Si bien ante las cámaras y en las redes sociales siempre demostraron que había buen trato, parece que no todo era como se veía y su vínculo se rompió por cuestiones de convivencia tanto entre ellos como entre los hijos de cada uno.

Qué dijo Cande Tinelli sobre el vínculo entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Candelaria Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, opinó sobre un tema que solía esquivar: cómo fue su vínculo con Guillermina Valdés, la expareja de su papá. “No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes”, explicó desde su nuevo rol de panelista en LAM (América).

A la hora de determinar por qué no tuvo un trato fluido con la modelo, la influencer no dio vueltas y aclaró que se trató de una “cuestión de piel”. “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, nunca nos caímos bien”.

Ante esta insinuación, Nazarena Vélez fue al hueso y le preguntó a Cande si creía que Guillermina le había “hecho mal” a Marcelo. Sin filtros, y con total sinceridad, ella respondió: “Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata. Pero, no sé... mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación, por ella”.

De hecho, la it girl siguió con su exposición y no dudó a la hora de decir que la modelo “anulaba” al conductor de ShowMatch (eltrece) porque supuestamente lo celaba y controlaba cuando coincidían en un estudio de televisión.

En ese sentido, Marcela Feudale, excompañera de trabajo de “El Cabezón”, mencionó que durante el año que Guillermina fue jurado de La Academia (eltrece), Marcelo no parecía él mismo, sino que se lo vio muy “inseguro” y “triste”.