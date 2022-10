La exempleada de Wanda Nara denunció a la novia de Maxi López: "No nos daba comida"

Carmen Cisnero reapareció en las redes pero no para hablar de su experiencia con Wanda Nara. Ahora apuntó contra Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López. A través de un video, que inicia riéndose, expuso que vivió un calvario por su culpa. “Soy la exempleada de Maxi, su novia es una persona muy mala, maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida y me la tenía que comprar yo y me enloquecía”, se le escuchó decir.

Acto seguido, señaló que la modelo la enfermó: “Tuve que comprarme remedios porque me agarró pánico. El médico me dijo que tenía un gran estrés por todo lo que había pasado, todo era por ella”. Por último, remarcó que Wanda es una gran madre que jamás le negó los chicos a su papá. “ Ellos iban allá siempre, yo se los cuidaba. Pero Daniela es una mala persona”, concluyó.

Quienes vieron la grabación no tardaron en deslizar que todo es una maniobra de la mediática, que quiere desviar el tema para que dejen de hablar de su supuesto romance con L-Gante, o para que la gente se olvide del conflicto legal que mantiene con ella.