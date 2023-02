La hermana de Julieta Poggio fue eliminada de Gran Hermano

El lunes pasado, la casa de Gran Hermano (Telefe) se vio sacudida por una situación inesperada: la entrada de familiares de los participantes. Luego de las salidas de Fabián, el sobrino de Romina Uhrig, y Florencia, hermana de Camila Lattanzio, este domingo se produjo una nueva eliminación.

Por decisión del público, quien abandonó el reality fue Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio. Ahora, quienes todavía quedan en la casa para acompañar a sus queridos son Valentina, hermana de Marcos Ginocchio; Gladys, mamá de Lucila “La Tora” Villar; y Rodo, el papá de Nacho Castañares.

La salida de Camila fue muy emotiva, ya que, apenas Santiago del Moro le comunicó que debía tomar su valija y despedirse de sus compañeros, se fundió en un abrazo con Julieta. Además, a punto de cruzar la puerta, aprovechó para agradecerles a todos los “hermanitos” por la semana que compartieron. Así se despedía Camila de los participantes de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

La salida de la hermana de una de las concursantes no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los televidentes empezaron a elucubrar cómo seguirá la dinámica del reality y la mayoría llegó a la misma conclusión: Julieta ahora sabe que no es tan fuerte afuera de la casa como era hace algunas semanas.

Un video de Julieta Poggio generó una insólita predicción: “Elijo creer”

Julieta Poggio protagonizó una campaña de la primera candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2007. Su aparición generó una ola de repercusiones y algunos fanáticos se permitieron soñar con que ahora la modelo sea la encargada de apagar las luces de la casa de Gran Hermano (Telefe).

La insólita predicción surgió en Twitter porque los internautas buscaron coincidencias respecto a ese spot y su actual participación en el reality. “En 2007, Julieta salió en la tele y ganó Cristina. En 2023, Julieta también en la TV... Elijo creer”, escribió una usuaria que relacionó el triunfo de la actual Vicepresidenta en las elecciones de ese año, y la posibilidad de que la modelo ahora gane el juego. Los fans de Julieta Poggio buscaron coincidencias para soñar con que su ídola sea la ganadora de "Gran Hermano". (Foto: Captura Twitter / salcison).

Las creencias, especulaciones y cábalas forman parte de la sociedad argentina. Así como sucedió con las coincidencias futboleras para el Mundial Qatar 2022, los fans de Julieta Poggio fueron más allá y pensaron en la posibilidad de que su ídola llegue a la final de Gran Hermano y se convierta en la ganadora de la edición.

Mientras algunas personas cuestionaron su actuación de pequeña en la campaña de Cristina Kirchner, hubo otras que defendieron su trabajo. “Era una nena, no sabía nada de política”, “Es obvio porque es actriz, no le va a decir que no a su trabajo”, “Qué ternurita la cara de Ju”, opinaron varios usuarios.

El spot en cuestión cuenta la historia de “Dolores Argentina”, una nena que nació en plena crisis del 2001, y forma parte de la campaña que la actual Vicepresidenta realizó en 2007, año en que se convirtió en la sucesora de su marido, Néstor Kirchner. La modelo nunca les mencionó esta aparición a sus compañeros del reality, pero sus familiares lo compartieron en su Instagram oficial.