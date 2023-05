La historia de Roberto Parra, el ganador de "Gran Hermano" que perdió su premio en el corralito

Roberto Parra fue el ganador de la segunda edición de Gran Hermano. Era el año 2001 y, mientras estaba dentro de la casa más famosa del mundo, estalló la crisis en pleno Gobierno de Fernando De La Rúa. Por eso, recibió apenas una cuarta parte de los 200.000 dólares del premio y los invirtió en el trabajo con el que aún hoy se gana la vida.

Roberto Parra fue uno de los 12 participantes que el 4 de agosto de 2001 ingresaron a Gran Hermano. Lejos de haberse impuesto a base de estrategias y manipulación, dejó en claro desde un principio que necesitaba imperiosamente el dinero y el público se identificó con esa figura trabajadora. Roberto Parra le ganó la final de Gran Hermano a Silvina Luna (Foto: Archivo Telefe)

Finalmente, tras 120 días encerrado, logró ganarle la final a Silvina Luna y fue el último en apagar la luz. Salió de la casa el 1° de diciembre, justo el mismo día en el que el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, impuso en la Argentina el popularmente conocido Corralito, una restricción confiscatoria para retirar efectivo de los bancos para hacerle frente a una corrida bancaria.

Los productores justo habían depositado el dinero del premio en una cuenta bancaria, por lo que Roberto Parra tuvo que conformarse con apenas una cuarta parte del millonario premio.

Roberto Parra en “Gran Hermano”: cuánto dinero recibió y por qué se alejó de los medios

A diferencia de muchos otros participantes de esa edición, como Silvina Luna, Pablo Heredia, Gustavo Conti, Ximena Capristo y Alejandra Martínez, Parra se mantuvo alejado de los medios de comunicación y de la exposición pública.

Según contó tiempo después, ese perfil bajo no fue tanto por decisión propia, sino más bien por falta de oportunidades: “Me hubiera gustado que Telefe me diera una posibilidad de seguir en la televisión. Quería ser notero o periodista deportivo. También actor, golpeé varias puertas para ver si podía hacer teatro”.

“Pensar en Gran Hermano me lleva a que me gustaría seguir estando cerca de los medios, lo que siempre anhelé. También se me viene el recuerdo del cariño de la gente. La juventud. Y esos momentos vividos que hoy se reflejan en las redes sociales, pero que en ese momento no había”, lamentó. Roberto Parra, el día que ganó Gran Hermano (Foto: Archivo Telefe)

Tampoco tuvo suerte con los 200.000 dólares que ganó en el programa: “Yo cobraba a los dos meses. Pero con De la Rúa se fue todo al tacho. La devaluación me mató”.

“Nos fuimos a hacer un programa a Mar del Plata en el verano para Telefe y cuando volví terminé cobrando menos de 50 mil dólares. Me costó sacarla del corralito. A Solita Silveyra -la conductora del reality en aquellos tiempos- y a Marcelo Corazza -el ganador de la primera edición de Gran Hermano que este año estuvo implicado en un caso de corrupción de menores- les pasó lo mismo, toda la plata les quedó adentro del banco por confiar. Fue un horror”, completó.

Roberto Parra hoy: soltero, trabajo textil y acompañado por su perra

A sus 51 años, Roberto Parra está soltero y vive junto a su perra. Además, tiene un emprendimiento que comenzó con la parte del premio que pudo reclamar. En específico, invirtió en el mercado textil: fabrica y vende uniformes y vestimenta de trabajo. Roberto Parra junto a su perra (Foto: Instagram / roberto.parraok)

En las pocas entrevistas que dio en los últimos años, evitó dar detalles de su vida privada. Sin embargo, confesó estar abocado a la religión: “Estoy teniendo una comunión con Dios hace algunos meses. Después de tener una vida con muchos golpes me miro al espejo y digo que puedo seguir peleando porque estoy vivo”.