La indirecta de la China Suárez tras la foto de Wanda Nara y Mauro Icardi en la cama

Las redes sociales parecen ser los cuarteles de la guerra caliente entre Eugenia La China Suárez y Wanda Nara, desatada hace casi una semana y con Mauro Icardi en el medio y como principal responsable.

Este viernes por la tarde, Nara publicó en su Instagram una foto de una producción que ya había compartido en otras oportunidades con sus nueve millones y medio de seguidores. Se trata de una imagen en la que está desnuda bajo la ducha. Allí se permite ver el tatuaje de un avión que tiene sobre sus costillas, signo de que le gusta viajar por el mundo y que además de hacerlo por placer, lo hace por trabajo: es la representante de su marido y quien negoció el millonario pase de Icardi al PSG proveniente del Inter de Milán; y también tiene una marca de maquillajes.

“Mood”, escribió la mediática como epígrafe de la imagen. Traducido al español, lo que Wanda escribió es “modo” o “estado” dejando entrever que así se encuentra por estos días, mientras define su situación marital.

Cuando cayó la noche en París, el delantero del Paris Saint-Germain redobló la apuesta con una fuerte imagen en sus historias de Instagram, donde se mostró en la cama junto a su esposa. Aunque no es la primera publicación del futbolista, quien desde su cuenta no deja de publicar contenido en torno a una supuesta reconciliación, esta vez fue más contundente con sus palabras y le habló directamente a la empresaria. “Cuando estás en 'Mood soltera' en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos @wandaicardi? No me queda claro”, escribió el delantero en sus stories, junto a una postal donde se ve a Wanda abrazándolo sin mostrar el rostro, y el torso de Mauro al descubierto.

Lejos de quedarse quieta y desde Madrid, La China Suárez decidió publicar en la noche un video corto en sus stories. Allí se la ve a ella de pequeña, en malla, descansando en una reposera y bostezando. A las imágenes le anexó un sticker que dice, justamente, 'Mood'. ¿Indirecta para Wanda y Mauro?

La semana pasada, La China terminó con sus compromisos laborales tal como estaba establecido, no por el escándalo, y ya va a volver. “Una fuente me dijo que a la China no le importa esta situación, no está sufriendo. Está disfrutando, tiene guardias periodísticas, no se le cayó ningún trabajo. Ella planea volver a la Argentina la semana que viene, porque tiene más trabajo y su hija Rufina extraña al papá”, dijo Yanina Latorre este viernes en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

La panelista fue quien hace unos días dio a conocer un fragmento de la presunta charla que habría tenido la actriz con el jugador del PSG. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la China en uno de los mensajes que descubrió Wanda de su marido en Telegram. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación.

En las últimas horas y mientras el futbolista intenta mostrar que está todo bien, Latorre aseguró que “Wanda Nara está más cerca del divorcio que de arreglarse con Mauro Icardi”. Además la esposa de Diego Latorre señaló que tanto su hermana Zaira como su mamá Nora están indignadas con todo lo que pasó, incluso su abogada Ana Rosenfeld le recomendó que se separara. “Wanda me dijo: 'Yani no estamos juntos, pero compartimos la misma casa porque mis hijos van al colegio'. Él empezaba a entrenar de nuevo. Ellos laburan juntos y tienen reuniones. Pero ella sigue destruida. Otras veces la he notado más enojada, ahora está apagada”.

