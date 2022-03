La inesperada renuncia de la Peque Pareto sigue provocando una enérgica reacción en las redes

Masterchef Celebrity está entrando en la recta final: solo quedan siete participantes en competencia. Y todos quieren seguir en el certamen para coronarse campeón de esta tercera edición pero, como cada domingo, se llevó adelante la gala de eliminación en la que un nuevo concursante debió abandonar el reality.

Anoche ocurrió una desconcertante situación. Pareto tomó la palabra y anunció: “Yo igual me tengo que ir porque tengo compromisos...Bueno, ustedes saben que soy médica. Primero, quiero pedir permiso si puedo ceder mi lugar a Juariu por esto de que tendría que abandonar la competencia”.

“Pido devuelta disculpas, superó lo que yo esperaba, lo que podía dar desde los dos lados y ya los tiempos no me dan. Creo que el que mucho abarca poco aprieta y que cada uno de los que está acá es un excelente cocinero. Para mí todos ellos cocinan mucho mejor que yo, se merecen mucho más que yo estar acá”, expresó Pareto visiblemente conmovida. “Es lindo estar acá, es algo que para mí siempre fue un desafío, descubrí un grupo de gente, de amigos, toda la producción maravillosa. Pero las responsabilidades hay que tomarlas como tal. Me fue difícil, pero me voy contenta sabiendo que dejo mi lugar a alguien que realmente se lo merece”, cerró.

Como no podía ser de otra forma, las redes sociales se manifestaron al respecto: la gran mayoría de los usuarios lamentó su renuncia, ya que para muchos era la candidata a ganar y la más querida del certamen. Y los memes fueron los grandes protagonistas, a través de los cuales se mostró la indignación, el enojo y la tristeza por esta decisión de la deportista.