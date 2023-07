La Joaqui vuelve con fuerza a la escena musical en su colaboración con Mau y Ricky

Se estrenó la primera colaboración entre La Joaqui y Mau y Ricky. De esta manera, la cantante volvió a la música tras haberse tomado un respiro por cuestiones de salud.

El lanzamiento junto a los hermanos Montaner se titula “Ex” y forma parte de Desgenerados Mixtape, álbum del dúo pop que también se estrenó en el día. Con fuertes influencias del reggaetón y la presencia de la representante del RKT nacional, todo indica que el tema no tardará en volverse un éxito.

“Dame un beso pa' olvidarme de mi ex, que esto es nuevo, pero es mucho más que sex”, expresa el estribillo de esta nueva canción que muestra el lado más sensual de Mau y Ricky y que es fiel a las temáticas que La Joaqui aborda en sus canciones. La primera colaboración entre los ídolos de la música urbana. (Fuente: Instagram/mauyricky)

“Porque algo tiene tu boquita, que su recuerdo me lo quita (...). Lo que no vio mi ex, sé que tú lo ves”, continúa. Y completa: “No creía en el amor, pero ahora creo otra vez”.

Sobre este nuevo disco, Ricky expresó por medio de historias de Instagram: “Son canciones muy especiales para nosotros, que hicimos con gente que admiramos demasiado. Gente y colaboraciones con la que hemos soñado toda la vida y gracias a Dios están aquí”.

“Una serie de canciones que tenemos guardadas hace rato y sin dudas son parte de la historia creativa de Mau y Ricky y un punto que nos lleva a lo próximo también”, finalizó como manera de invitar al público a que escuchen su nuevo trabajo en el que también cuentan con las colaboraciones de Khea, CNCO y muchos más.

El retiro de La Joaqui

Hace un mes, La Joaqui anunció que se retira de los escenarios por un tiempo indeterminado y preocupó a sus seguidores con un alarmante posteo. Además, tomó una drástica decisión: eliminó todo el contenido de sus redes sociales.

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, expuso. La Joaqui anunció que se retira de los escenarios por un problema de salud

Luego de este posteo que fue publicado a principios de junio, poco a poco volvió a llenar su feed de Instagram, para luego comunicarse con sus fans y aclarar que está haciendo terapia y viendo grandes mejorías en su estado emocional.

El mensaje de Cazzu para La Joaqui en el Día del amigo

“Con esta bb tenemos una canción para un día tan especial como hoy. Dedícale a tu mejor amiwi “GLOCK” y que sea igual de especial como es este tema y video para nosotras. Salud por tantos amigues o tan pocos pero que matan y mueren x vernos felices y x quienes saldríamos a robar 4 bancos o a saltar un barranco”. Las cantantes y su fuerte amistad. (Fuente: Captura Instagram/Cazzu)

Esa fue la dedicatoria de Cazzu para La Joaqui en este día tan especial y la cantante de RKT respondió en comentarios de Instagram: “Me hiciste llorar. Te amo pancita, mato y muero, hoy y siempre por vos”.