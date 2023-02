La mala racha que atraviesa el Dipy alarmó a sus fans: "Estoy pasando uno de los peores momentos"

El cantante El Dipy alarmó a sus seguidores este lunes con un contundente mensaje y anunció se alejará de las redes sociales: "Estoy pasando uno de los peores momentos que viví".

Si bien no comunicó el motivo de esa expresión que mantuvo en alerta a sus seguidores, dejó entrever que ocurrieron situaciones que lo afectaron anímicamente y agregó cómo se siente: "A veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear..".

"Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos", agregó El Dipy en su cuenta de Instagram en la que cuenta con 475.000 seguidores, por lo que su publicación se viralizó rápidamente.

Además, en la publicación mostró su gratitud hacia quienes lo apoyan e incluso a los que no lo realizan: "Gracias a los que me quieren y a los que no también. Puteandome o queriéndome siempre estuvieron".

En cuanto a su actividad en las redes sociales, el cantante expresó que está la posibilidad de que realice alguna publicación referida a lo laboral, aunque no mencionó lo personal. "Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás", manifestó.

La publicación del Dipy