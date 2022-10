La nueva vida de soltera de Wanda Nara: Alquiló un departamento por US$25 mil

Wanda Nara no deja ningún detalle librado al azar. Tanto es así que en los últimos días la preocupación de la mediática era dónde ir a vivir cuando volviera a Estambul a reencontrarse con sus hijos. Ya separada de Mauro Icardi, ahora se supo que alquiló un departamento en esa ciudad por la suma de 25 mil dólares.

La noticia la reveló la traductora Jazmín Natour quien, invitada al aire de A la tarde (América), contó que ella se contactó con la mediática para ofrecerle los servicios de logística para la mudanza que organiza su madre allá en Turquía. Wanda aceptó al instante y así fue como la ayudaron a planificar la nueva casa familiar que, en ese momento, iba a ocupar junto a su esposo y sus hijos. Wanda Nara ya tiene departamento en Estambul (Foto: Movilpress).

Sin embargo, pocos días atrás, la mediática se comunicó con Natour para pedirle que le consiguiera un departamento separado. “Me sorprendió muchísimo todo lo que pasó con la separación, yo conocí a una pareja muy armoniosa todo el tiempo”, destacó la productora. También, la organizadora logística contó que Wanda se encarga absolutamente de todo, desde el colegio de los chicos hasta la coordinación de la vida familiar. “Yo vi una madre superdedicada, que pensaba en cada detalle minuciosamente”, reveló la organizadora.

También se supo que la mediática postergó su viaje a Estambul para el viernes. Y no estará sola: según los que trascendió, la abogada Ana Rosenfeld irá con ella y se encargará de todos los trámites del divorcio. En el ínterin, aprovechará para estar presente en el estreno del video “El último romántico”, que la tiene como protagonista junto a L-Gante.

Wanda Nara publicó una foto romántica con L-Gante antes de volver a Turquía

Wanda Nara está a horas de abandonar la Argentina y no volverá a ver a L-Gante hasta dentro de unos meses. Para despedirse después de un mes intenso en el que salió a la luz que estarían viviendo un romance, lo acompañó a la fiesta de Canta Conmigo Ahora -donde él se desempeñó como jurado- y publicó una foto donde aparecen muy melosos. Wanda Nara y L-Gante tendrían escenas ardientes en el videoclip de "El último romántico". (Foto: instagram/wanda_nara)

La imagen corresponde al flyer de “El último romántico”, el videoclip que hicieron juntos. Se trata de una canción que el joven escribió especialmente para ella. “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases que entona en lo que promete ser un hit.

La grabación entera se conocerá este jueves, pero el adelanto confirmó que se verá una interacción de alto voltaje entre ellos.

La estadía de Wanda en Estambul durará hasta junio de 2023, cuando a Icardi se le venza el contrato con el Galatasaray. En ese entonces, se mudará a su propiedad de Milán y empezará de cero, como cuando se separó de Maxi López, a fines de 2013.