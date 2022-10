La pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Jorge Lanata en su mano a mano

Este sábado, la “Chiqui” afrontó su programa con más confianza con respecto a las primeras entregas, en las que se notaron los nervios. En la apertura del programa tomó la palabra: “Aquí estoy para conducir mis sábados tan tradicionales, tan legendarios porque yo, señores, soy una leyenda”, manifestó con las manos abiertas y una sonrisa, antes de mostrar el vestido azul y sus joyas.

Luego recibió al periodista, a quien entrevistó en un mano a mano en reiteradas ocasiones; sin embargo, él nunca pensó que la conductora arrancaría de tal manera. Le hizo un fuerte reproche sobre su casamiento con Elba Marcovecchio, con quien contrajo matrimonio el pasado 23 de abril en Exaltación de la Cruz.

“Hace mucho que te quería preguntar… ¿por qué no me invitaste a tu casamiento?”, indagó sin filtros la conductora y el periodista le respondió entre risas: “No puedo creer que me preguntes esto al aire”.

“Es increíble en todo el sentido de la palabra, en lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa… yo ya le expliqué, no te invité porque era re lejos y tarde, entonces dije '¿para qué te voy a meter en ese compromiso?'”, aclaró el periodista.

Mirtha Legrand contó en su programa de eltrece que esperó hasta último momento la invitación al casamiento de Jorge Lanata con Elba Marcovecchio.

“Yo esperaba la tarjeta, yo decía 'hoy va a llegar' y al día siguiente lo mismo. Es un chiste que hago, si me hubiera dolido mucho no te lo preguntaba”, le dijo sincera.

Por su parte, el conductor bromeó: “Me hubiera encantado que vinieras, es más, no le digas al Elba, la próxima vez que me case te invito”.