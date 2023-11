La primera declaración de amor de Joaquín Furriel a Guillermina Valdes en redes

Hace un mes, Joaquín Furriel dio una entrevista y confirmó su romance con Guillermina Valdes. Si bien no se habían mostrado juntos en las redes sociales, en las últimas horas él sorprendió a sus seguidores con una romántica declaración hacia su pareja.

A través de su perfil de Instagram, el artista registró uno de los paseos que hizo con la empresaria en Chicago, durante los días que se tomaron de descanso. Con un tierno video, mostró a su novia andando en bicicleta y le sumó una sentida canción.

“I'm the man who loves you”, es el nombre del tema que Joaquín eligió para dedicarle a Guillermina y para musicalizar su grabación. Esta letra de la banda estadounidense Wilco expresa: “Soy el hombre que te ama”.

De esa manera, Furriel ya no duda en exponer públicamente lo que siente por Valdes. Incluso, ella también publicó un romántico guiño en sus redes sociales: una foto sosteniendo un vaso de una cafetería con el nombre de él escrito y un emoji de corazón rojo. “Estamos conociéndonos hace unos meses, él es una muy buena persona”, había dicho la ex de Marcelo Tinelli a principios de octubre, sobre su vínculo con Joaquín.

“Tiene mis mismos valores”

“Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo”, dijo el protagonista de El jardín de bronce hace un mes en diálogo con La Nación.

En esa línea, Joaquín sumó: “Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses”. Respecto a lo que más le sedujo de la empresaria, declaró: “Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”.

Consultado sobre si le costó mantener su privacidad siendo una persona famosa y reconocida, Furriel aseveró: “Cuando empecé a trabajar ya tenía algunas herramientas y supe que era un lugar en el que no me quería meter. Lo pude sostener porque siempre fui claro, consecuente y no tuve contradicciones. Para que funcione mi vida fuera de la ficción, necesitaba intimidad”.

Respecto a las razones por las que decidió blanquear su vínculo con la ex de Marcelo Tinelli, Joaquín comentó: “No tengo nada que ocultar. Estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina”.