La reacción de Susana Giménez cuando Carlos Perciavalle le dedicó palabras afectuosas: "¡Estábamos peleados!"

Hace tiempo que Susana Giménez y Carlos Perciavalle están distanciados. Los motivos nunca estuvieron claros, pero se sabe que no había ningún tipo de comunicación entre ellos ni un interés en reparar el vínculo. Sin embargo, la reconciliación se encamina tras una entrevista que concedió la diva a la televisión uruguaya.

Giménez estuvo invitada a Sonríe (Canal 10) para una suerte de homenaje en el que recibió saludos de sus amigos famosos. Desde Marley a Julio Boca, fueron varias las figuras que le dedicaron palabras amorosas a la conductora y no pasó desapercibida la presencia del artista uruguayo en el video.

“La más divina, la más mona, la mejor persona y, por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho”, manifestó Perciavalle. El comentario tomó por sorpresa a Giménez, que preguntó: “¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora? No lo puedo creer, estábamos peleados. Ahora lo voy a llamar y nos vamos a amigar”.

Luego, los presentadores del programa quisieron saber los motivos detrás del conflicto. “Él se pasó de rosca y yo me calenté y le dije: 'Te vas a la... ¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso, decir cosas feas?' Y ahí me ofendí para siempre”, dijo Giménez con total franqueza.

Pese a su enojo, la entrevistada reconoció que el saludo de Perciavalle va a ayudar a limar viejas asperezas: “Ahora que lo veo me dio mucha ternura, porque lo quise mucho, fuimos muy amigos, y él creyó mucho en mí. Me ofreció hacer 'La mujer del año', que me cambió la carrera”.

Además, remarcó que la tranquiliza que no haya ningún resquemor con su colega. “Me dio mucha ternura lo que acabo de escuchar. Me quedé muda porque yo pensé que él también estaba enojado conmigo. Así que bueno, mejor”, reconoció.

Carlos Perciavalle habló sobre su posible reconciliación con Susana Giménez

Dada la reacción que tuvo Susana Giménez cuando escuchó el saludo de Carlos Perciavalle, la producción del ciclo rápidamente se contactó con el productor teatral y le preguntó si pensaba llamar a su “amiga” para aclarar todo de una buena vez.

“Estoy feliz de la vida, muy contento de haberlo grabado. Muy contento con todo lo que hablo de Susana. ¡Hace tantos años que somos amigos! Fue como revivir mi vida en tantos momentos. Fue muy agradable. Está divina”, expresó el artista, según lo recogió el portal uruguayo El Observador. Carlos Perciavalle solo tuvo elogios para Susana Giménez. (Foto: Instagram / carlitosperciavalle)

Y agregó: “La voy a llamar mañana porque esta es una hora en que no se llama una estrella, es un poco tarde, para que podamos hablar tranquilamente”

Perciavalle siguió con su actitud conciliadora y volvió a destacar las virtudes de Giménez. “Me dio mucho placer que estuviera tan mona, tan simpática, tan llana, tan como es. No hay nada falso en todo lo que dice. Es absolutamente adorable”, concluyó.