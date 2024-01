La tremenda pelea entre Lucía y Emmanuel en la casa de GH

Esta semana, Emmanuel Vich estuvo en el ojo de la polémica en "Gran Hermano 2024", luego de protagonizar una escandalosa pelea con Catalina Gorostidi y Agostini Spinelli. Ahora, el participante, que integra la placa de nominados de este domingo de eliminación, fue acusado por Lucía Maidana de mentiroso delante de todos sus compañeros en el reality de Telefe.

La tremenda pelea de Lucía y Emmanuel en "Gran Hermano"

El estilista oriundo de Córdoba, tendría una estadía complicada dentro de la casa de "GH". Sus compañeros coinciden en que tiene una actitud que genera discordia y desconfianza entre los jugadores. Luego de varios comentarios en su contra, Emmanuel recibió la fuerte acusación de una inesperada competidora.

Después de la cena de nominados, el peluquero fue puesto contra las cuerdas por Lucía ante la mirada atenta de todos en "Gran Hermano". "Me venís a exponer en la cena que yo hablé mal de otras personas cuando yo no hablo mal de nadie", lo increpó la salteña a raíz de unos dichos de sus compañeras.

Frente a esas palabras, Emmanuel intentó defenderse y calmar las aguas del conflicto. "Dije que habías hablado mal de dos personas, pero que no iba a decir de quién. Quédate tranqui, déjalo ahí", aclaró. Lejos de tranquilizarse con esa explicación, Maidana lo invitó a los gritos a que desmienta lo que dijo con las involucradas en cuestión (Carla y Furia).

La fuerte discusión entre Lucía y Emmanuel en "Gran Hermano 2024" (X/@TronkOficial).

"A Chula se lo dije en la cara que no me la bancaba porque se quejaba todo el día. De Furia... Te sentás ya y le decís que hable. Me chupa un huev* que inventes cosas, me tenés las pelot*s llenas inventando cosas. De todos inventás, amigo. ¡Decí la verdad! Ya le decís en la cara a Furia que hable", exclamó la hermanita, visiblemente enojada.

Al escuchar que la discusión subía de tono, los participantes que estaban presentes se pusieron del lado de la salteña y le pidieron que bajara un cambio. "De Furia nunca hablé mal, fui la primera que se la bancó en toda la semana", cerró Lucía, mientras era abrazada por Furia en "Gran Hermano 2024".