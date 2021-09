La tristeza de Santi Maratea tras la muerte del pequeño Federico

Santiago Maratea, el influencer famoso por sus ayudas comunitarias encabezando colectas para operaciones, para recaudar fondos para personas que más lo necesita, se mostró triste por el deceso de Federico Ledezma, un nene de seis años de Córdoba.

El influencer encabezó la campaña "Todos por Fede" donde en un momento pudo recaudar 300,000 dólares para el niño que este viernes perdió la lucha contra la enfermedad neuroblastoma.

Maratea se hizo eco de esta triste noticia en Instagram: “Estoy triste. (...) No sé cómo dar esta noticia y la realidad es que me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real”. Acto seguido, comunicó: “Ayer falleció Fede, el nene que tenía un cáncer muy raro y que ayudamos a que viajara a España”.

Por otro lado, en el perfil de Instagram de la campaña donde informaban las novedades referidas a la salud del nene, realizaron dos posteos: “Para siempre en nuestros corazones, lindo Fede” y “Gracias Fede”, junto a emojis de corazón.

Conmovido y dolido, contó que tiene un amigo médico que le dijo que cuando uno se mete en esas cosas, sabe que esto puede ocurrir: “Es así, pero cuando pasan son fuertes. No tienen explicación”. Entonces reflexionó: “Todas las cosas que no tienen explicación las explica la religión y me doy cuenta de que todas las creencias hacen agua cuando le preguntás por qué se mueren los nenes porque no hay una put... explicación”.

“Me pongo triste porque como todos los que habrán sido parte un poco de esto de acompañar a Fede estarán tristes. Yo lo conocí y me enseñó muchas cosas. Para mí fue muy importante ese viaje. Y yo fui muy feliz. Me encanta hacer lo que hago”, sentenció.