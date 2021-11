La vez que Ricardo Fort defendió a Mauro Icardi por su romance con Wanda Nara

Ricardo Fort fue un gran usuario de Twitter. A 8 años de su muerte, aún sorprende leerlo, porque sus tuits son atemporales y eternos. Durante su último mes de vida, escribió algunos de sus hits. Uno de los grandes ejemplos es el que publicó el 19 de noviembre de 2013, seis días antes de morir, cuando hizo algo que nadie estaba haciendo en ese momento: defender a Mauro Icardi.

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López se había destapado hacía algunos días. "Un genio este @MauroIcardi. Así se lucha por amor... Pa adelante, macho!!!!", escribió en ese entonces el multimillonario.

La primera pista que dio Wanda sobre el conflicto que estaba teniendo con Maxi López también fue en Twitter. El 31 de octubre escribió "Basta para mí", sin medir las consecuencias.

Seis días más tarde llegaría la confirmación y un nuevo tuit: "Hasta acá llego mi amor".

La noticia de su separación de Maxi Lopez y la relación que estaba empezando con Mauro Icardi surgieron prácticamente en simultáneo, al menos en los medios. El 17 de noviembre Wanda publicó: "Mi historia es solo mía, puedo contar o no lo q a mi me parezca. Les aseguro que si supieran la historia nadie dudaría un segundo mi decisión".

En ese momento la mediática estaba siendo atacada por su vida personal.

El incipiente romance ya era un hecho. Mauro Icardi abrió su cuenta de Twitter en ese momento para aclarar algunas dudas y las charlas con Wanda en esa red social no tardaron en llegar.

Los tuits de Ricardo Fort forman parte del lenguaje de la red social y hasta el día de hoy es habitual ver su contenido replicado. Durante sus últimas semanas de vida, se subió a las polémicas televisivas. Sabía que un mensaje suyo sacudiría tanto al programa como a la audiencia y cambiaría la dinámica del vivo.

Algunos de sus tuits más recordados fueron publicados la semana previa a su muerte. Siempre en mayúsculas. "Cuanta hipocresía escucho en la tele... Aunque me siento mal no aguanto tanta basura...", publicó la madrugada del 14 de noviembre de 2013.

El 17 de noviembre metió dos de sus clásicos. "Yo no puedo creer lo que veo...". Al minuto siguiente, escribió: "Me está agarrando otra úlcera. No puedo verlo más...". Sus seguidores le preguntaban por qué, a quién se refería y que por favor se cuidara.

Al día de hoy los tuiteros suelen citar alguno de estos mensajes cuando su equipo de fútbol está jugando mal, por ejemplo.

Actualmente la cuenta está activa y manejada por sus hijos Marta y Felipe. Tomaron el control para comentar las novedades de la serie documental que están preparando.