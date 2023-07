Lali Espósito confesó que tuvo una relación abierta: "Hubo mentira al final"

Lali Espósito estuvo invitada al podcast mexicano Se regalan dudas donde reflexionó sobre el amor libre y habló de su experiencia con una relación abierta.

“Yo me animé a vivir cosas diferentes”, afirmó la cantante de Disciplina. “Por ejemplo: hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque ¿por qué?, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad...”, detalló.

La artista reveló que al principio, en esa relación, se "cag... en las patas”. “Porque era algo nuevo, pero a la vez lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero es algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”, agregó.

Aunque no dio muchos detalles sobre el vínculo, Lali admitió que lo vivió con alegría, y relató por qué se terminó: "¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista”.

La filosa respuesta de Lali Espósito a Nacha Guevara, tras tildarla de agrandada

Después de que Nacha Guevara disparase contra Lali Espósito en su visita a Noche el Dente (América TV) el lunes pasado, hace unas horas la intérprete de Disciplina recogió el guante y, sin nombrarla, le respondió desde su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que la protagonista del musical "Nacha en pijama" le contó a Fer Dente que contactó a la cantante pop para grabar juntas la canción "Andate al carajo", pero que ésta nunca le respondió por lo que deslizó que está subida al caballo, y la chicaneó asegurando que estas chicas "después se deprimen".

Así, con la diferencia horaria que hay entre España y Argentina, tras enterarse de la crítica Lali Espósito se volcó a su cuenta oficial de Twitter y respondió a pura ironía.

“Talk talk talk pura mierda bb Yo yo yo tiro flores bb” se limitó a escribir Lali en la red social del pajarito junto a varios emojis de música, corazones y abrazos.

Ésta es una de las líneas de su flamante canción "Quiénes son?", que cuenta nada menos que con la colaboración de Moria Casán, y que los usuarios inmediatamente asociaron con las declaraciones de Nacha sobre ella.