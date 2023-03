Lali Espósito tendrá hoy su primer recital en un estadio con lleno total

Con el recital que dará hoy en el estadio de Vélez Sarfield, Lali Espósito suma un dato más a su carrera: será la primera artista femenina argentina en conseguir un “Vélez sold out".

El espectáculo no solamente se enmarcará en esta histórica estadística y en el Disciplina Tour sino que también será transmitido por una plataforma a países como Colombia, Perú, Chile y México. Hace unos días, Lali había compartido en su Instagram todo el entusiasmo que le generaba este particular show: “¡Ante semejante noticia Yo sólo puedo decir 'Gracias' y prometerles el mejor show de la historia! Esto es Épico.”, escribió para sus 11,2 millones de seguidores. El miércoles, como antesala, lanzó Cómprame un brishito cuyo video, al cierre de esta edición, ya suma ochocientas mil visualizaciones. La canción estuvo en boca y teclados de quienes gustan debatir, criticar y, en algunos casos, denostar. Con ironía y una locuacidad sin doble faz, Lali se defendió en Twitter: “Para los preocupados por mis letras, no teman!! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y como impactó el dólar a 300!”. Sin duda, Moria Casán tiene en Lali no sólo una artista que en breve estrenará un tema sampleando una de sus famosas frases, sino una heredera a la hora de responder con humor a comentarios que no le cuadran.

Si los cuarenta mil fans que esta noche llenarán el estadio de Vélez son ya un número, hace menos de una semana Lali tuvo un show que por asistentes, fue impresionante. En el Complejo Ferial de la Costanera, en San Juan, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, la vieron actuar al aire libre una ciento veinte mi1 espectadores. Y sin duda esa arena cuyana constituyó una previa ideal para este recita de hoy, en cuya setlist, como viene siendo el caso, seguramente suenen tanto temas nuevos, como Diva, 2 son 3, Motivation, pero también clásicos de su repertorio como Soy, Ego, Laligera o Boomerang.