Las acusaciones de Tamara Báez contra Wanda Nara por L-Gante: "Lo busca desde que estábamos juntos"

No está claro si el vínculo entre Wanda Nara y L-Gante es una movida de prensa o si realmente pasa algo entre ellos. De lo que no quedan dudas es que este coqueteo no le gusta nada a Tamara Báez, que ya se había mostrado indignada por el supuesto affaire y que esta tarde aclaró el motivo de su enojo. ¿Qué hizo? Publicó un chat que contiene una fuerte discusión que mantuvo con su ¿ex? y donde ambos se dijeron de todo.

La influencer filtró esta captura después de que algunos de sus seguidores le preguntaron sobre la publicación en la que el referente de la cumbia 420 confirmó que están separados desde hace dos meses. Molesta por ese anuncio, ella marcó una contradicción en el músico: recientemente reaccionó agresivamente cuando se enteró de que ella estaba a punto de encontrarse con otro chico.

"Si supuestamente estamos separados hace una semana pasó esto: cuando me quise ver con un chico", expuso en una historia de Instagram en la que de fondo se podía leer la conversación de WhatsApp en la que L-Gante le hace una escena de celos. El posteo en el que Tamara Báez se burla de la declaración de L-Gante acerca de que está separado desde hace dos meses. (Foto: Instagram / tamibaez429)

Luego, explicó que ese tipo de actitudes fueron las que la motivaron a irrumpir en un vivo que estaban L-Gante y Wanda Nara. "Por ahí va mi enojo y porque ella lo busca desde que estábamos juntos. Entonces si lo vas a entretener, entretenelo bien. Y que a mí, no me haga pasar estas cosas", sentenció.

Escena de celos y amenazas: qué dice el chat entre Tamara Báez y L-Gante

En la conversación que filtró Tamara Báez se puede leer como L-Gante intenta sacarle información sobre una cita. Y, ante la insistencia del músico, ella le responde: "A vos te va a llegar lo que es perderlo todo por fallarle a lo único que tenías".

Sin darle importante a la advertencia de la madre de su hija, el intérprete de "Perrito Malvado" vuelve sobre el tema que le preocupa y pregunta: "Dale, dale. Seguí vos... ¿a quién invitaste?". "Yo recién arranco", le responde dando a entender que es la primera vez que tiene una relación por fuera de su noviazgo. Un extracto del chat entre Tamara Báez y L-Gante. (Foto: Instagram / tamibaez429)

Luego, Báez lo chicanea y hace mención al supuesto affaire entre el artista y la investigadora de Quién es la máscara (Telefe). "¿Y Wanda? Jaja, vos con lo tuyo. Yo con lo mío, es fácil", le dice.

"Tengan cuidado que pueden ser pollo", amenaza L-Gante a Tamara ante la posibilidad de que se encuentre con un chico. "Y sí, lo único que te queda, lastimar a alguien", contesta ella.

Tamara Báez indicó cuándo decidió separarse de L-Gante y reveló que le escriben muchos futbolistas

Después de mostrar el chat en el que discutió con L-Gante, Tamara Báez siguió respondiendo preguntas de sus seguidores. "Yo estaba sola literalmente hace mucho y venía esperándolo; aguantando muchas cosas, muchas noches sola, para estar los tres juntos y para que ahora pase todo esto. Con el primer video que se hizo viral decidí separarme", sostuvo cuando un fan quiso saber el momento precisó en el que decidió ponerle fin a la relación con el músico.

Luego se refirió a cómo se sintió cada vez que esperó en vano al artista. "Chicas, yo soy normal. Soy una máz y muchas pasaron por esto. Me duele como a cualquier mujer. Una planea tener hijos y cree que va a formar una linda familia, pero la vida y los hijos te hacen fuerte. No voy a negar que sí estuve muy mal durante mucho tiempo y por eso terminé en una clínica". El ida y vuelta que mantuvo Tamara Báez con sus seguidores. (Foto: Instagram / tamibaez429)

En otro ida y vuelta con los usuarios, aseguró que tiene muchos pretendientes desde que está soltera. "Ya me hablaron muchos futbolistas", aseguró. Además, contó que la semana que viene tiene planeado ir a bailar con sus amigas: "Vamos a ir al Tropi y las quiero a las pibas segundeando y cantando, dándolo todo a puro dolor".