Las últimas novedades sobre la salud de Silvina Luna generan preocupación

El jueves, el hermano de Silvina Luna le envió un alarmante mensaje a Ángel De Brito, quien no dudó en compartirlo con Yanina Latorre para que lo comentara al aire de LAM (América). El joven le reconoció que la modelo había vuelto a terapia intensiva y que los médicos evaluaban intubarla.

“Está muy débil, empeoró. Está muy delicada. Está en terapia, agua en los pulmones, y están esperando el momento para volver a ponerle el respirador. La están alimentando con sonda, el aparato digestivo no le está funcionando como debería”, sostuvo.

Ahora el periodista se reportó desde Brasil, donde disfruta de sus últimos días de vacaciones, y aprovechó para responder preguntas de seguidores. Una estuvo relacionada a la salud de la ex Gran Hermano, y fue contundente al revelar las últimas novedades. “Está en estado crítico. Recemos por Silvina”, indicó. Por el momento, la familia de la rosarina prefirió no emitir ningún comunicado oficial, lo que generó más incertidumbre.

Ángel De Brito volvió a hablar de la salud de Silvina Luna. (Foto: instagram/angeldebritooki)

El importante pedido que hizo Silvina Luna antes de ser internada

Silvina Luna pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano, el centro médico que visitaba frecuentemente para realizarse diálisis. Desde el 13 de junio no volvió a pisar la calle y su salud se fue deteriorando al punto de tener que ser intubada y alimentada por una sonda. Su delicado estado se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, donde varios de sus fanáticos reflotaron el importante pedido que hizo la modelo dos meses antes de la internación.

Cansada de ser agredida por su aspecto físico, la ex Gran Hermano pidió clemencia y sororidad. “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles... Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar”, pronunció el 1 de abril.

Acto seguido, agregó: “Me preguntaban qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias”.

Por último, hizo un llamado a la reflexión: “Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco... No se hablan de los cuerpos de los otros. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera”.