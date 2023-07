"Le cuesta hablar": ¿Qué pasó con Romina Gaetani y por qué investigan mala praxis?

Romina Gaetani recibió el alta provisoria, luego de haber quedado internada el viernes pasado en la Clínica Bazterrica por complicaciones respiratorias. Así lo dio a conocer en las últimas horas su abogado, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

La actriz actualmente se encuentra en su casa y va a realizar una interconsulta con otro centro médico, tal como informó Ignacio Trimarco este jueves por la mañana. Además, el letrado se refirió al malestar de su defendida y deslizó que investigan una posible mala praxis: "Nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica respecto de la medicación que le fue suministrada".

Qué pasó con Romina Gaetani y por qué investigan un medicamento que le dieron en la clínica

"Romina está bien, estabilizada, con muy poco aire y le cuesta mucho hablar", dijo su abogado en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "Por eso me explicó que transmita esto para brindar tranquilidad, y despejar dudas", explicó. El último posteo de Romina Gaetani desde la clínica donde estaba internada. (Foto: captura Instagram/rominagaetani)

Sobre el motivo de una futura acción judicial, el abogado de Romina lanzó: "Hay una cuestión con una medicación, eso habría generado una crisis y justamente es lo que nuestros médicos van a tratar de identificar, para saber si era lo correcto o no para el cuadro que ella tenía".

"¿Esto no la pone en situación de gravedad, o de estado crítico?", quiso saber el cronista de Socios del espectáculo sobre las consecuencias del medicamento que le suministraron a Gaetani. "Tuvo una crisis muy grave, pero gracias a Dios hoy ya está estabilizada, está mucho mejor", detalló el representante legal.

Luego, explicó si puede haber una acción en contra de la clínica donde estuvo internada. "Si, hay que ser cautelosos", respondió Trimarco. Y concluyó: "Lo primero es la salud de Romina, que ella esté bien. Veremos si hay que hacer algo o no. Dios quiera que esto quede en la nada y no haya ninguna conducta reprochable". Romina Gaetani consiguió "novio" en la Clínica Bazterrica (Foto: captura Instagram/rominagaetani)

Qué le pasó a Romina Gaetani

El sábado, Romina Gaetani preocupó a sus seguidores al publicar una serie de historias desde un hospital anunciando que debían internarla. Acto seguido, la actriz explicó por qué debía permanecer en la Clínica Bazterrica.

En un primer clip, la intérprete indicó: "Y, finalmente, pasó. ¿No? Al parecer no estoy saturando, así que una internadita parece que no va a venir mal. ¡Dios!". Pese a la situación, Romina no perdió el humor y siguió compartiendo algunas historias desde el hospital.

Además, en las últimas horas, Gaetani hizo otra publicación donde dejó entrever cierto descontento con su prolongada internación. "No tan buen día. Sigo aquí", se leía en una historia de Instagram junto a una foto tomada desde su habitación.

Por eso, al aire de Intrusos (América), Pablo Layus se había referido a que la artista pidió el traslado de la Clínica Bazterrica y que su abogado estaba analizando todo el material que le acercó Gaetani para ver en qué se encuadra. Según deslizaron en el programa, sus allegados se mostraron inquietos ante una falta de diagnóstico a cinco días de su ingreso.