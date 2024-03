¿Lo viste?: Un producto argentino apareció sorpresivamente en la serie top de Netflix

No es aventurado afirmar que Netflix se jugó el 2024 al éxito de una producción en particular: El problema de los 3 cuerpos. Para ello contrató a uno de los creadores de Juego de tronos (Game of Thrones), compró los derechos de una de las sagas literarias de ciencia ficción más importantes del siglo y recién ahí puso en marcha la maquinaria. Tampoco es loco concluir que el experimento salió bien: la serie lideró las tendencias latinoamericanas en el fin de semana y se instaló en la agenda del día a día. Su título aparece en ociosas conversaciones laborales y estudiantiles y está muy presente en redes.

¿A qué queremos llegar con esto? A que así y todo, al igual que sucede en la nominada al Oscar American Fiction, Argentina supo quedarse con el protagonismo de una escena.

En al menos un segundo, un producto local acaparó la atención de un país entero. Un símbolo patrio. Un representante de Cuyo. Una bebida espirituosa. Un malbec frutado y suavizado por influencias del roble. Un vino. Un vino argentino.

En una escena de El problema de los 3 cuerpos, el personaje de Jess Hong sostiene en su mano derecha un Trivento Golden Reserve Malbec cosecha 2019. Y no, no fue un “PNT”, ni nada por el estilo. Apareció ahí como quien no quiere la cosa.

Si la sorpresiva inclusión del producto mendocino en uno de los episodios de la serie llamó la atención de nosotros, imagínese lo que habrá sentido el CEO de Trivento, Marcos Jofré. “Una suerte total la mía”, admitió el empresario en diálogo con Clarín.

-¿Cómo te enteraste que el vino aparece en la serie?

-Primero no entendía nada. Me enteré por mensajes de WhatsApp de gente que veía la serie y lo mandó a grupos de amigos. Y por Instagram también. Me sorprendió mucho, sobre todo por la claridad con la que se ve el producto.

Jofré estaba viendo la serie cuando le empezaron a llegar los mensajes, pero todavía no había llegado al “momento Trivento”. Cuando lo descubrió le escribió al equipo de marketing y a la Brand Manager de la compañía para saber si habían hecho algún arreglo. La respuesta fue negativa. Ellos también estaban sorprendidos.

“Era demasiado importante como para que nunca me lo hayan mencionado. Efectivamente no era algo que hubiésemos acordado o pagado”, aseguró Jofré, a quien le “sorprendió para bien” la promoción del producto.

-¿Por qué crees que el malbec llegó a la serie?

-Trivento es una marca muy fuerte en Reino Unido. Ese vino, el Golden Malbec 2019, creció mucho ahí y en Estados Unidos, dos de los lugares en donde grabaron la serie. Si en algún momento pasaba algo, iba a ser ahí.

Un dato curioso es que Marcos estuvo al menos tres años sin saber que habían usado su vino de utilería, ya que el Trivento que sale en plano pertenece a la cosecha 2019 que recién comenzó a ser comercializada en 2022.

Así lo explicó el CEO: “El vino coincide con la añada que en ese momento estaban filmando. Si hubiera sido incluido ahora debería estar la 2021”. Esto se debe al proceso de envejecimiento de los vinos en barricas de robles y al tiempo de embotellado que genera lapsos de tres años entre las cosechas y el lanzamiento comercial.

El problema de los tres cuerpos

La serie producida por David Benioff, que cuenta en el reparto con Benedict Wong, Jess Hong, Liam Cunningham, Eiza González, Jovan Adepo, John Bradley-West y Jonathan Pryce, llegó a la “N” en marzo de 2024. Son 8 episodios y su premisa podría parecer, a priori, un tanto confusa.

Así la vende la plataforma: “Una terrible decisión en la China de los 60 llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos del presente, quienes enfrentan la mayor amenaza para la humanidad”.

El argumento está basado en la trilogía de novelas de ciencia ficción del autor chino Liu Cixin titulada El recuerdo del pasado de la Tierra. El primer libro es "El problema de los tres cuerpos" (2006); el segundo, "El bosque oscuro" (2008); y el tercero, "El fin de la muerte" (2010).