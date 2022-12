Los comentarios homofóbicos de Alfa que causó repudio: "Habiendo tantas mujeres, ¿me voy a acostar con un gorila?"

Alfa, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano (Telefe), fue repudiado en redes sociales después de realizar una seguidilla de comentarios homofóbicos. “Habiendo tantas mujeres, ¿me voy a acostar con un gorila?”, lanzó.

Todo ocurrió cuando Camila se acercó y amagó a colocarle unas pestañas postizas. “No, no se te ocurra. No, aputazado no. No, yo soy bien machito, nací machito y voy a morir machito”, aseguró, dejando en claro que no tenía la más mínima intención de seguir el juego.

Acto seguido, le comentó: “También me vinieron a preguntar si no probé otra cosa. Pero tenés un pedo atómico, hermano”. “Habiendo siete mujeres por cada hombre, ¿voy a buscar un gorila para acostarme? Hay que estar loco, hay que estar degenerado de la cabeza”, sentenció.

Su compañera le advirtió que lo que decía no estaba bien, pero él insistió: “Los nenes con las nenas, las nenas con los nenes. Punto. Yo soy de esa idea y nadie me la va a sacar de la cabeza. Soy troglodita y vivo así y voy a morir así”.

La conversación no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios salieron al cruce, señalaron la homofobia y pidieron a la producción que tomara cartas en el asunto. Los usuarios repudiaron los dichos homofóbicos de Alfa. (Fotos: Capturas Twitter)

“Alfa diciendo que si sos hombre y te acostás con un hombre sos un degenerado. Encima remata diciendo 'las nenas con los nenes y los nenes con las nenas'. Lo quiero afuera”, “Los discursos de odio nunca serán una opinión ni mucho menos libertad de expresión”, “Repudio total a este ser repugnante y su discurso de odio constante”, “A Martina y Agustín los cancelaron por mucho menos”, fueron algunos de los comentarios.

Alfa le hizo bullying a Camila en “Gran Hermano”: la comparó con Paolo El Rockero mientras todos se reían

La semana pasada, Alfa se acercó a Romina y le dijo: “Camila es parecida a Paolo el Rockero”. Frente al comentario, el fanático de los autos no paraba de reírse, junto a la complicidad de la exdiputada y de Julieta, que estaban sentadas con él.

Quienes se mostraron lejanos a esa diversión fueron Ariel, el otro participante nuevo que entró a la casa, y Marcos. Los dos estaban cerca del grupo, escucharon lo que se dijo, pero no tuvieron una reacción parecida a las de sus compañeras.

El look de Camila por el que Alfa hizo la relación con Paolo era muy particular: tenía una vincha bastante ancha en la cabeza. Tal cual usaba el personaje al que hizo referencia el más grande de la casa.