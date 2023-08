Los premios Emmy fueron postergados por la huelga de actores y escritores de Hollywood

La 75.ª entrega de los premios Emmy se retrasó por la huelga y tiene una nueva fecha, una que los ubica directamente dentro de la temporada de premios de Hollywood.

Fox anunció el jueves que los Emmy se transmitirán el 15 de enero desde el Teatro Peacock en LA Live en el centro de Los Ángeles. El programa se transmitirá en el feriado de Martin Luther King, Jr.

La ceremonia tendrá lugar aproximadamente cuatro meses después de lo planeado originalmente.

Una persona con conocimiento de los planes pero no autorizada para hablar públicamente le dijo a The Associated Press el mes pasado que el programa, programado para el 17 de septiembre, sería aplazado debido a las continuas huelgas de actores y guionistas de cine y televisión.

Debido a esto, los actores y escritores no pueden hacer campaña para sus programas ni hacer entrevistas promocionales. La huelga de escritores está ahora en su día 101, más que el paro de 2007-2008, y no se vislumbra un final.

Siguiendo con los Emmy, no hay un anuncio sobre un anfitrión para la ceremonia, que celebrará el aniversario de diamante de los Emmy.