Lucas Benvenuto hizo un vivo durante los Premios Martín Fierro, por la posible presencia de Jey Mammon: "Con los niños no"

Lucas Benvenuto hizo un vivo durante la entrega de los Premios Martín Fierro. Después de que Jey Mammon confirmara su asistencia a la ceremonia, el joven que lo denunció por abuso sexual anticipó que haría una transmisión desde sus redes sociales este domingo a las 21.30 y cumplió.

El conductor no pasó por la alfombra roja, por lo que hasta el momento es una incógnita si asistirá a la fiesta de la televisión. Sin embargo, Benvenuto inició su vivo vestido de traje y respondió a las fuertes declaraciones de Mammon quien lo acusó de mentir deliberadamente en su testimonio. El llamativo vivo de Lucas Benvenuto durante la entrega de los premios Martin Fierro. (Fotos: Capturas Instagram /lucasbenvenutoo)

Lucas inició la transmisión poniéndose una cinta en la boca y levantó tres carteles: “Los derechos del niño no deben ser vulnerados”, “Jamás” y “Con los niños no”. El joven se mostró muy conmovido, a su turno fue rompiéndolos uno a uno y terminó aplaudiendo. Después de unos cuantos minutos de silencio y se abrazó a sí mismo. A los minutos, se levantó, fue a buscar un champán, se sirvió y rompió nuevamente los papeles. El llamativo vivo de Lucas Benvenuto durante la entrega de los premios Martin Fierro. (Fotos: Capturas Instagram /lucasbenvenutoo)

La transmisión desconcertó a las más de 8000 personas que lo vieron. Mientras algunos le desearon fuerza, señalaron que le creen y le pidieron que se calmara, otros preguntaron qué estaba haciendo y qué quería decir. El llamativo vivo de Lucas Benvenuto durante la entrega de los premios Martin Fierro. (Fotos: Capturas Instagram /lucasbenvenutoo)

Lucas Benvenuto hizo un segundo vivo y explicó su primera transmisión: “Es una huelga silenciosa”

Minutos después de su primera transmisión en vivo, Lucas Benvenuto decidió hacer otro vivo. Esta vez ya no llevaba ni el traje ni la camisa y decidió hablar.

“Muchas gracias. Muchas gracias. Esta huelga silenciosa de lo que vieron anteriormente es a favor de mí y de todas las personas que sobrevivimos ante un abuso y que vamos a sobrevivir ante un abuso porque lo que está pasando hoy en nuestro país es que están queriéndonos inculcar es que está bien tener relaciones con un menor de edad. No, no está bien tener relaciones con un menor de edad”, sentenció.

“¿Qué más puedo decir? No puedo decir más nada”, sostuvo. Y mirando a una televisión aplaudió y expresó: “Estamos aplaudiendo los Martin Fierro. Es una entrega genial, le hacemos así a los Martin Fierro”.

Luego, señaló que Jey Mammón estaba en la ceremenia. Si bien no lo nombró, todo entendieron que se refería al conductor al que denunió por abuso sexual. “Está ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasar en silencio estas dos horas o ustedes como sociedad y como personas se pueden dar cuenta de lo que está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Yo tengo que esperar? Porque sabemos que una estrategia muy barata saber que yo anuncié estos videos en vivo y saber que pueden retrasar o adelantar su apertura. Ya sabemos de quién hablo. Él acaba de llegar porque todos lo vimos”, expuso.

“Los derechos del niño en Argentina son extremadamente vulnerados. A partir de ahora van a ser más vulnerados que antes porque se pone adelante a un tipo a decir 'está bien que yo me acueste con un menor de edad'. Entonces yo les digo a ustedes 'no, no está bien'. No importa la época, no importa la diferencia de edad, no importa el colectivo que los acompaña”, apuntó y sostuvo que el Colectivo de Actrices no lo acompañó.

“Es muy hipócrita todo. Quiero que sepan que estoy muy triste así sonría. Yo sonrío siempre porque sino lo hago lloro y no quiero llorar con ustedes. Pero quiero decirles dentro de mis posibilidades y fuerzas que está todo muy mal, están todos confundidos”, cuestionó.

Y arremetió contra Telefe y la entrega de los Martin Fierrro. “En fin, ustedes saben muy bien lo que está pasando, a quiénes escuchar, a quiénes repudiar... Porque ya no es el Lucas abusado, son los derechos del niño. 'Vos estás vulnerando los derechos del niño'. Lo que estamos viviendo con los premios es una cosa vergonzosa, él está ahí, no lo podemos atrasar y no va a aparecer a no ser que yo deje de transmitir por media hora”.