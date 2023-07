Lucas Benvenuto se pronunció luego de que Jey Mammón anunciara que lo denunciará: Qué dijo

En los últimos días, se dio a conocer que Jey Mammón demandará por calumnias e injurias a ciertos periodistas como Ángel de Brito y Tartu, y también a Lucas Benvenuto, luego de acusarlo por las denuncias en su contra por abuso sexual en distintos medios de comunicación. Lucas Benvenuto compartió un mensaje tras ser demandado por Jey Mammón. (Captura: Redes)© Proporcionado por Exitoina

El joven había denunciado al conductor en 2020 y lo hizo público en marzo de 2023, aunque se mantuvo al margen después de dar su palabra y no volvió a aparecer tantas veces en los medios. Sin embargo, ahora compartió una publicación del 3 de mayo junto a una foto de él cuando era chiquito.

"Quiero que sepas que sigo luchando por vos, así sea en silencio... Nadie, ni nada... va a volver a alterar tu paz. Acá estoy, acá estamos! No estás solo, nunca más. No lo olvides", recordó con su posteo.

La demanda de Jey Mammón contra los periodistas

Marina Calabró reveló en Radio Mitre las cifras millonarias por las que Jey Mammón demandó a Ángel de Brito y a Tartu.

En marzo de 2023, el actor fue denunciado por el joven, lo que llevó a que Telefe tomara la decisión de echarlo de La Peña de Morfi (Telefe), programa que actualmente es conducido por Georgina Barbarossa.

El cantante demostró su enojo en varias ocasiones debido a que muchos periodistas hablaron mal de él en distintos medios de comunicación sobre una denuncia que después fue sobreseída.

Por este motivo, Calabró expresó que el actor demandó por "tres millones de dólares a Ángel de Brito, y por un millón y medio a Tartu". De antemano, ya se sabía que Ángel no acordó en la mediación y tendrá que ir a juicio. En el caso de Tartu, todavía se encuentra a la espera de una mediación pendiente.

Con respecto a su vuelta a los medios y en una entrevista con Infobae a fines de mayo, se expresó en contras de los periodistas: "No es el momento de volver, pero si yo hago hoy una obra de teatro, la gente va a verme. A la tele hoy por hoy no sé si volvería. Algo se dañó. Una persona me hizo una denuncia falsa, y algunas personas de los medios la dieron por cierto".

"Baños & Asociados comunica que se ha hecho cargo del patrocinio jurídico del artista Jey Mammon en su demanda contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la justicia", expresa el comunicado con el que el actor y su nuevo equipo de abogados dejaron saber que tomarán acciones legales contras quienes lo hayan perjudicado con sus dichos, en medio de la escandalosa denuncia por abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto en su contra.

Además, cabe destacar que Fernando Burlando ya no es el defensor de Jey Mammón, por lo que su nuevo abogado estará a su lado para seguir hacia adelante con la demanda hacia Ángel de Brito y Tartu. Al menos por ahora, no surgió por cuánto demandará a Lucas Benvenuto.