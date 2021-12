Marcelo Polino dio a conocer a través de las redes que tiene Coronavirus

En las últimas horas, Marcelo Polino informó a través de sus redes sociales que dio positivo en coronavirus. El periodista contó que tiene algunos síntomas y que se encuentra aislado. “Tengo mis esquemas de vacunación completos”, aclaró.

Su mensaje más que notificar a sus seguidores sobre su situación personal tenía como objetivo alertar sobre el crecimiento de casos. “Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo”, advirtió.

En los últimos días, otros famosos como Jorge Rial e Iván de Pineda contaron que dieron positivo. “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! ¡Por ustedes y los demás!”, sostuvo el ex Intrusos (América).

Marcelo Polino fue una de las figuras que se vacunó en Miami

A mediados de mayo, Marcelo Polino se sumó a la lista de famosos argentinos que viajaron a Miami para vacunarse contra el coronavirus. En esa ciudad de Florida, el periodista recibió la monodosis de Johnson & Johnson. “Tenía miedo, pero estoy contento porque lo logré”, dijo en diálogo con Flor de equipo (Telefe).

El “embajador de MasterChef Celebrity” explicó que contrariamente a lo que le pasa al general de las personas, a él no le gusta salir de su casa. “Para mí fue un operativo tremendo”, expuso antes de detallar el proceso.

Viajó para aplicarse la dosis de Johnson & Johnson, porque veía lejana la posibilidad de hacerlo en el país.

Y agregó: “Ayer a la mañana llegué a Miami con todos los nervios y temores que da venir a vacunarme. Estaba muy asustado y lo saben. Bajé del avión, me vino a buscar mi asistente, que ya está vacunado, y fuimos en un auto a un campus”.

Marcelo Polino detalló cómo funcionan los vacunatorios en Miami

Al momento de contar cómo fue que se vacunó en los Estados Unidos, el periodista valoró la organización que había en los vacunatorios. “Se hace fila, solo piden el pasaporte y un teléfono para ubicarte. Ahí te vacunan y te dejan esperando diez minutos por si tenés alguna reacción adversa. Ese es todo el proceso, ahí termina”, relató.

Además, consultado sobre su decisión de inmunizarse en el exterior, evitó entrar en polémicas. “Al ver tan distante la posibilidad de vacunarme en la Argentina y tener la posibilidad económica, lo hice. Soy un bendecido de haber aprovechado esta oportunidad”, concluyó.