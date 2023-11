Marcos Ginocchio rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre su relación con Coti Romero

Marcos Ginocchio está disfrutando del éxito que le trajo ganar la última edición de Gran Hermano (Telefe). Luego de salir campeón en el reality, el salteño se desvinculó de la televisión y decidió probar suerte en el mundo del modelaje. En pocos meses logró firmar un contrato con la agencia Multitalent y actualmente se encuentra en Finlandia grabando una publicidad para la marca de gaseosas más famosa del mundo.

Por otro lado, Coti Romero, su compañera de Gran Hermano, eligió seguir su carrera profesional en los medios tradicionales e ingresó al Bailando 2023 (América). Desde ese entonces, la correntina se posicionó como una de las participantes más polémicas por sus declaraciones sobre su ex, el Conejo Quiroga, y por haber provocado la renuncia de Zaira Nara, tras soltar una frase muy ofensiva sobre su ascenso a la fama. Marcos Ginocchio firmó contrato con una agencia de modelaje y viajó a Finlandia para filmar una importante publicidad de Navidad (Foto: Instagram / marcosginocchio).

En los últimos días, Coti Romero volvió a dar de que hablar en las pistas del Bailando (América) y, esta vez, involucró a su ex compañero de reality, Marcos Ginocchio. Fue Ángel de Brito quien la incentivó hablar sobre el joven salteño al revelar información exclusiva sobre lo sucedido en una famosa fiesta.

“Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con Marcos”, disparó el jurado. Muy avergonzada, la correntina reconoció que “besa bien” y explicó: “Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien”.

Ante la insólita declaración de la ex participante de Gran Hermano, los fanáticos de Marcos Ginocchio fueron a buscar su palabra y a asegurarse de la veracidad de la historia. Durante uno de los últimos vivos de Marcos en Instagram, un seguidor le consultó: “¿Viste lo que dijo la mentirosa de Coti de vos?”. Coti Romero confirmó que estuvo con Marcos Ginocchio y aseguró que "besa bien" (Foto: Instagram / cotyromero)

Marcos se mostró confundido por la pregunta. Haciendo un poco de memoria, el salteño recordó el momento en cuestión y lanzó: “Me parece que lo dijo en joda porque sino... no entiendo”. Por su parte, la mamá de Marcos, que también participa del vivo, opinó: “Le quiso meter un poco de picante al programa otra vez, porque ya lo había hecho con mi amiga Zaira”. Luego, le hizo una advertencia a la correntina: “Ojo. Ahora no se metan con Marquitos”. Marcos Ginocchio se refirió a las polémicas declaraciones de Coti Romero (Foto: Instagram / marcosginocchio)

“Con la prima nunca... Me parece que lo dijo en joda”, concluyó Marcos Ginocchio, mostrándose muy incómodo por la situación y dejando en claro que nunca tuvo nada con Coti Romero. “Le quiso meter picante”, insistió su mamá.

Marcos Ginocchio consiguió el trabajo de sus sueños a siete meses de haber ganado “Gran Hermano”

Marcos Ginocchio ganó la última edición de Gran Hermano y dio un paso al costado de los medios de comunicación. A diferencia de otros campeones, optó por no estar en la TV y eligió meterse de lleno en su carrera como modelo, y su intuición no le falló.

A siete meses de haber apagado las luces de la casa más popular de Argentina junto a su perra Morita, el joven salteño de 23 años consiguió el trabajo de sus sueños y se trasladó a Finlandia, donde ahora le hace frente a temperaturas de hasta 7 grados bajo cero. Marcos Ginocchio, feliz en Finlandia. (Foto: instagram/caritonolte)

Según algunas publicaciones que se conocieron en las últimas horas, fue elegido por la marca de gaseosas más popular para grabar un spot en la nieve con nada más y nada menos que Papá Noel.

Desde que aterrizó se lo vio muy feliz y, sobre todo, abrigado, disfrutando del momento y la gran oportunidad que le llegó a través de Mulitalent, la agencia a la que pertenece. El spot se vería en varios países, lo que le ayudaría a ganar una fama mundial.