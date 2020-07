María Eugenia Ritó destrozó a Jésica Cirio: "La hice conocida y ahora me corta el rostro"

Después de permanecer un tiempo alejada de los medios, María Eugenia Ritó volvió al ruedo y en una nota reveló el mal vínculo que mantiene con Jésica Cirio.

Pese a ser buenas amigas en el pasado, la vedette recordó una serie de situaciones en las que la conductora la ignoró por completo y cuestionó esa actitud.

Sin filtro, la actriz disparó: "Todo el mundo sabe que Jésica Cirio “¿Saben las veces que le escribí en el Instagram y ni me respondió. Le ponía, 'hola, Jesi, ¿qué tal? ¡Fuerza!'. 'Qué buena onda que tuviste a la nena'. La llamé para que me de una mano y no me respondió, y yo le di una mano", recordó.

En ese sentido, la actriz manifestó: "Le hablé tanto por Instagram como por WhatsApp, y me respondió de una manera una vez... y después no me contestó nunca más. Yo la felicito por lo que hace. Lo que ella haga con su cola no me importa, pero de todas formas me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de donde viene y de las cosas que hizo. Y todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¡¿Y ahora es la señora de qué?!".

"No me interesa si ahora quiere tener otro perfil, yo la llamé por teléfono y yo la hice conocida. ¿Qué parte no entiende? Ahora que le quiero hablar por teléfono me corta el rostro. Me parece que está meando fuera del tarro", apuntó polémica.

se hizo conocida por mí, y que ha estado conmigo y mi marido. Eso salió, no lo dije yo sino que salió al aire en un programa. Entonces, ahora se hacen todas las señoras, ¿no es cierto?".

Su descargo empezó después de una pícara confesión sobre su vida íntima. "¿Saben las fiestas que tuve? Pero no puedo dar nombres? ¿Quieren que me maten? Lo voy a contar en mi libro, ja”, aseguró Ritó intrigante al aire de "Polino auténtico" con Marcelo Polino.

Además se manifestó sobre el bajo perfil de la conductora de "Morfi" a partir de su casamiento con Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora. "¿Y qué?, yo también fui la mujer de Marcelo Salinas y no me comía el personaje. Era y soy artista porque me rompí el lomo laburando", consideró.

