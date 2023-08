Marra se suma a las críticas a Lali Espósito: "Ahora soy Team Tini"

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en estas Elecciones 2023, Ramiro Marra, volvió a cruzar a la cantante Lali Espósito y bromeó después de las críticas hacia La Libertad Avanza: "Ahora me voy a hacer del Team Tini".

Los cruces entre los dirigentes libertarios y la cantante argentina comenzaron tras los resultados de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, donde Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, consiguió un 30% de los votos.

"Qué peligroso. Qué triste", escribió Lali Espósito en la red social X (Twitter) luego de la victoria del economista. "Sí, para mí es realmente triste votar a un anti derechos. Eso opino. Igual tranquis, que soy solo una ciudadana angustiada y no una candidata ni nada. Relajen", agregó minutos más tarde ante la masividad de los comentarios.

Días después, Milei desconoció a la artista en declaraciones televisivas: "Perdón, no, no sé quién es". En la misma línea, la candidata a vicepresidenta del libertario, Victoria Villarruel, también apuntó contra Lali por su tuit post PASO: “Lali, vos te llenás la billetera con el Estado. Puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana, pero desde el momento en que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”.

El candidato a suceder a Horacio Rodríguez Larreta en el territorio porteño se sumó a las críticas realizadas por la fórmula presidencial:

"Yo la escuchaba a Lali. Me pone triste, porque no me parece correspondiente que se ponga a hacer determinaciones tan contundentes y con tan poca profundidad". "Lali está en todo su derecho. Ahora me voy a hacer del Team Tini", bromeó Marra.