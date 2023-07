MasterChef Argentina: Silvana fue eliminada y su despedida fue a pura emoción

Silvana Díaz se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Argentina (Telefe, domingos a las 22.30 y lunes a jueves a las 23). "Me voy feliz de haber pasado por estas cocinas hermosas", dijo Silvana tras conocer la decisión de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, quienes despidieron a la participantes con sentidas palabras, al igual que Wanda Nara."Conocimos a una gran mujer, pudiste sacar esa personalidad que tenías bloqueada", dijo la conductora.

"En el fondo sigo siendo la misma, pero acá pude romper con un montón de cadenas que me tenían atada", reconoció Silvana, peluquera y ama de casa, antes de dejar su delantal de MasterChef.

En la gala de eliminación, que se emitió el lunes (el cambio de día se debió a la entrega de los premios Martín Fierro, que emitió Telefe), comenzó con un duelo entre Estefanía y Antonio, ganadores de dos estrellas durante la última semana.

Ambos debieron realizar un revuelto de gramajo en 12 minutos. Estefanía se destacó, fue elegida por el jurado y subió al balcón.

Luego, Antonio, Silvana, Rodrigo, Daniela, Aquiles y Rodolfo enfrentaron la consigna del día: preparar, en 60 minutos, una receta con codorniz como ingrediente principal.

El más elogiado por el jurado fue Rodrigo, que presentó el ave rellena con panceta y hongos, acompañada por un puré de batatas con toffee con romero y salsa beurre blanc. “La presentación puede mejorar. Lo que hiciste deshuesando la codorniz es super difícil. Este plato con la piel dorada sería perfecto. Muy bien”, expresó Martitegui.

El plato que presentó Rodrigo, el mejor de la gala de eliminación. Captura TV.

“En la lista de cosas que no me gustan está el morrón, la canela y sigue después el romero. Pero está tan bien utilizado en esta salsa que te juro que me gusta. Tiene cremosidad, dulzor, el salado, todos adjetivos que hacen que estés feliz cuando la comés, yo estoy feliz”, aseguró Betular.



¿Quiénes siguen en MasterChef?

Con la eliminación de Silvana, 6 concursantes continúan en carrera en el reality culinario, que otorgará un premio de 10 millones de pesos y el codiciado trofeo de MasterChef.

Ellos son: Antonio López, Estefanía Herlein, Daniela Kompel, Aquiles González Sviatschi, Rodolfo Vera Calderón y Rodrigo Salcedo.

Ya fueron eliminados Emilio Falbo, Micaela Bosio, Carlos Alzamora, Juan Ignacio Feibelmann, Agustín Sampietro, Delfina Gayoso, Candelaria Sorini, Juan Francisco Moro, Silvana Díaz y María Sol Ferrero.