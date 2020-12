MasterChef Celebrity: Donato de Santis se encontró una desagradable sorpresa en el plato de Rocío Marengo

Desde que se reincorporó a MasterChef Celebrity tras ganar el repechaje junto al Mono de Kapanga, Rocío Marengo tiene galas complicadas. Hace unos días se enfrentaba a Germán Martitegui, que la retó por romper más de una regla básica del concurso y anoche, la presentación de su plato con un detalle imperdonable descolocó a todos. ¿Qué había en la preparación de Marengo que provocó la sorpresa de los jurados? La pesadilla de todo cocinero: un pelo dentro de la comida. Los participantes tenían como tarea preparar codorniz con vegetales 'baby' pero, para disgusto de Donato de Santis, la preparación venía con un imperdonable descuido. El tenso momento, que generó un silencio general en el estudio, se dio en el comienzo de la devolución del chef italiano: “¿Qué pasó? ¿Un pelo?”, exclamó Marengo algo preocupada pero Donato se llamó al silencio y en vez de contestarle, la fulminó con la mirada.

Aunque al principio negó que el pelo fuera suyo porque “no tiene la misma textura”, finalmente la participante se hizo cargo y le advirtió al cocinero que si no lo quería probar lo entendía perfectamente. “En un restaurant si uno encuentra un pelo realmente devuelve el plato. Así que por mí no se preocupe, si a usted le parece no pruebe el plato, estoy de acuerdo y voy directo al jueves”, señaló. Sin embargo, Donato la “perdonó” y al igual que el resto de los jurados, probó su receta. “Igual me lo lavé”, comentó Rocío sobre el final para ponerle un poco de humor al asunto.

Marengo hizo trampa y enfureció a Germán Martitegui

En la última gala, Rocío Marengo tuvo un tremendo cruce con Germán Martitegui que terminó con la modelo casi al borde de las lágrimas. “Este es un concurso muy respetado, se ve en cincuenta y cuatro países desde hace muchos años. Y tiene reglas. El hecho de que hayan levantando todos las manos y vos hayas seguido poniendo cosas arriba de tu plato es una falta de respeto a todos tus compañeros”, remarcó el chef mientras su rostro se transformaba.

“En cinco temporadas de este programa nadie me faltó el respeto ni nos faltó el respeto de esa manera. Eso es una falta de respeto inaceptable. Está nuestro prestigio y el prestigio de este programa. Esto no es un juego. Para vos es un juego, pero para mí es mi trabajo. No es un juego y las reglas se cumplen. Y si vos rompés las reglas, te vas”, le manifestó enojado como nunca antes se lo había visto. Una vez más, respaldada por el humor, Marengo intentó salir ilesa del complicado cruce que para ella ya se volvió moneda corriente.