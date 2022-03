Matías Alé se refirió al brote psicótico que sufrió años atrás y contó cómo se siente

“Estoy muy bien, gracias a Dios. Hace más de seis años que no tengo ningún episodio, tengo a mi médico que lo voy a ver cada 40 días y ahora cuando vuelva a Buenos Aires tendré mi entrevista con él”, indicó el actor en una charla con la revista Pronto.

Respecto al tratamiento médico que realiza en la actualidad, Alé explicó: “Compro la medicación que me dejó, que es una sola pastilla al día para mantenerme nivelado y tengo el apoyo fundamental de mi familia. Me siento muy bien y todos están muy contentos con mi presente, siempre acompañado por mi familia y por profesionales. Ya quedó atrás todo eso”.

Luego, se refirió al vinculo con su mamá Helena: “Estuve distanciado de mi madre y no me voy a cansar de pedirle perdón. Tenemos un vínculo hermoso y si no hubiese sido por ella, no habría salido jamás. Se me hubiese hecho muy difícil”.

Y resaltó que lo ayudó en su recuperación: “Mi mamá me ayudó, me acompañó, me llevaba a los médicos, me daba la medicación y estaba pendiente de mí. Los primeros cuatro meses de la pandemia estuve en su casa y me preparaba rico de comer. No sé si hubiera salido si no hubiese estado mi vieja al lado mío. Es la persona más importante de mi vida, sin dudas".

El brote psicótico de Matías Alé

Un día de noviembre en 2015 la vida de Matías Alé dio un giro completo. Según había relatado su pareja de ese entonces, María del Mar, el actor no podía dormir, sentía que lo atacaban y luchaba contra la oscuridad. Andaba con una cruz encima que era de su padre y rezaba a los gritos.

Sobre este último episodio, el Padre Manuel habló y había asegurado que el alma de Matías "no se curaba con pastillas", que el hecho de que haya rezado a los gritos e invocaba el Padre Nuestro lo hacía para "liberarse de algo". "Tiene que curar heridas emocionales antiguas que pasó, de modo que a él, una terapia psicológica tradicional no le alcanza, la debe complementar con una psico espiritual", había manifestado en su momento.

Su brote y la sensación de una presencia maligna, lo empujó a tener que mudarse en reiteradas oportunidades y a tener un estado de salud mental de mucho cuidado y dedicación.