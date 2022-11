Mauro Icardi, harto de que Wanda Nara lo ignore, prueba suerte con una reconocida modelo y conductora italiana

Mauro Icardi intentó recuperar a Wanda Nara luego de que ella comunicara a través de sus redes sociales que quería separarse. Tras la llegada de la mediática a la Argentina, y el escándalo que estalló cuando la vincularon con L-Gante, el nuevo delantero del Galatasaray usó su cuenta de Instagram para dejarle varios comentarios de amor.

Sin embargo, la mediática volvió a Turquía y mantuvo su decisión de hospedarse en un hotel, lejos de su marido. Aunque en los últimos días el futbolista le dedicó un par de mensajes a Wanda, parece que se cansó de esperar una respuesta positiva y empezó a considerar nuevos rumbos. Es así que le dejó varios likes a Diletta Leotta, una reconocida modelo y conductora italiana.

El hecho fue comentado por la cuenta de Instagram gossipeame, en donde pusieron en duda las intenciones de Mauro Icardi, quien pareciera estar harto de las decisiones que toma su esposa. Mientras Wanda pasa unos días viajando con sus hijos por Europa, el deportista continúa en Turquía entrenando con su equipo. Los likes de Mauro Icardi en las fotos de Diletta Leotta (Foto: Instagram / dilettaleotta).

Quién es Diletta Leotta, la mujer a la que Mauro Icardi tendría en la mira

Diletta Leotta es una modelo y conductora italiana de televisión que se encarga de la transmisión de los encuentros de la Serie A a través de DAZN. Anteriormente cubría la Serie B para el canal Sky Sport con Gianluca Di Marzio y Luca Marchegiani.

El mes pasado, la periodista fue vinculada con el arquero de Newcastle Loris Karius. Varios medios ingleses e italianos señalaron esa posibilidad luego de que ambos comenzaron a seguirse en las redes sociales. Diletta Leotta es una reconocida modelo italiana (Foto: Instagram / dilettaleotta).

Los medios de comunicación explicaron que Diletta había comenzado un curso intensivo de inglés. Según publicó The Sun, la presentadora está intentando aumentar sus estudios para mejorar el idioma.

Mauro Icardi no se resigna a perder a Wanda Nara y volvió a declararle su amor en Instagram

Pese a que Wanda Nara asegura que está separada de Mauro Icardi, el futbolista no pierde las esperanzas de reconquistarla. En las últimas horas, reaccionó a un posteo de la empresaria y ella lo ignoró.

La mediática disfruta de un paseo por Italia con Isabella y Francesca, sus dos hijas más pequeñas. En un posteo compartió algunas imágenes del recorrido de este jueves que incluyó una cena en un restaurante y pedidos de deseos en la Fontana di Trevi. Mauro Icardi reaccionó a un posteo de Wanda Nara. (Foto: Captura Instagram /wanda_nara)

“Roma con Amor”, escribió en la publicación que no pasó inadvertida entre sus más de 15 millones de seguidores. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los usuarios: el comentario del delantero del Galatsaray. “Mis 3 amores”, expresó junto a un emoji de corazón.

Hasta el momento, Wanda no reaccionó al comentario de su expareja y papá de las nenas, pero los usuarios no pasaron por alto la declaración. “Y la sigue el tóxico”, “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea, ¿qué es eso?”, “Volvé con Mauro”, “L-Gante poné los puntos acá a este señor Mauro Icardi”, fueron algunos de los mensajes.