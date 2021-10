Mavys Álvarez: "Maradona me subió por la escalera de los pelos

Mavys Álvarez, la "novia" menor de edad que Diego Maradona habría tenido durante su estancia en Cuba en el año 2000 se presentó en vivo en el estudio del Canal 41 América Te Ve de Miami y denunció que el fallecido futbolista la sometía a violencia de género. Apuntó que estaban como testigos cuatro de los amigos más cercanos al ex capitán de la Selección Argentina.

El periodista Mario Pentón, quien gestionó la primera de las entrevistas para ese medio que apunta al público anticastrista de Miami, le preguntó si Maradona la golpeaba basándose en los dichos de un taxista cubano y Álvarez confesó: "Sí. Pasó muchas veces. Una vez me sacó a empujones, me empujó para adentro del carro y cuando llegamos a la casa me subió por la escalera de los pelos".

Una vez le contesté la llamada a Claudia Villafañe. Él siempre me decía que no estaban juntos, que se estaban separando. Cuando le pasé el teléfono lo tiró contra el piso, me empujó contra la cama y medio una bofetada. Viví ese momento y muchos más. No me dejaba ver a mi mamá", contó sin contener las lágrimas.

Mavys aseguró que Maradona la alejaba de su madre: "Mi mamá pedía verme. Él me tapaba la boca y no me dejaba hablar. Estaban sus amigos. Estaban Mariano Israelit, Omar Suárez, Carlos Ferro Viera y Guillermo Cóppola".

Mavys Álvarez conoció a Diego Maradona cuando tenía 16 años. Denunció que quien murió el 25 de noviembre último la introdujo en las drogas.

MinutoUno