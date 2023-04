Maxi López mandó al frente a Wanda Nara y contó cómo terminaron cenando juntos: No los invité, llegaron

Wanda Nara y su exmarido Maxi López cenaron junto a sus hijos en un restaurante de Palermo. El encuentro dejó en claro que el malestar y los problemas que tuvieron ya quedaron atrás.

Tras esta aparición pública, muchos medios especularon con que se trató de una movida de prensa de la mediática para dejar en claro que la relación con el padre de Valentino, Constantino y Benedicto está en muy buenos términos. Una versión a la que el exfutbolista alimentó con algunas declaraciones.

A la salida del local gastronómico, el ex River habló con los medios y reconoció que no esperaba que su exesposa llegara al lugar sin avisarle. “No fue programado. Llegaron ellos, por ahí se dio. Nosotros caímos acá porque mi chico más grande quería venir a comer acá”, dijo en referencia a la presencia de la conductora de MasterChef (Telefe) y de su amigo Kennys Palacios.

Kennys Palacios también estuvo presente en la cena que compartieron Wanda Nara y Maxi López. (Foto: Movilpress)

López se tomó bien la sorpresa y aseguró que se trataba de algo “natural”. “Nos sentamos a comer juntos porque estaban los chicos. Hablamos de ellos, de los programas”, indicó. Además, dejó entrever que no se imaginaba que eso hubiese sucedido si también estaba presente Mauro Icardi: “Yo soy el papá, ella es la mamá. Él se sentará con ella y con sus nenas”.

Después de esa respuesta, un cronista le insistió con el tema y le repreguntó si se sentaría en la misma mesa que López. “Es que no la organicé yo, y no creo que la vaya a organizar. Yo quería comer con mis chicos que no los veía hace un tiempo. No los invité, llegaron ellos”, contestó en referencia al inesperado encuentro con Wanda y la posibilidad de compartir un momento similar con el delantero del Galatasaray.

Wanda Nara y Maxi López recibieron varias preguntas de la prensa tras compartir una cena en Palermo. (Foto: Movilpress)

Por su parte, Nara dio a entender que Maxi sabía que ella iba a estar en el restaurante. “No es casualidad, yo sabía que estaban mis hijos acá. Mi hijo viene siempre a esta parrilla con mi mamá y le preguntó al padre si podíamos venir”, argumentó.

La propina que dejaron tras cenar juntos: ¿Fue poco?

Después de la cena que compartieron Wanda Nara y Maxi López trascendió cuánto dejaron de propina y se dividieron las aguas: ¿estuvo bien o fue poco?

Al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefi Berardi señaló: “Esa parrilla está en una esquina y tenés en frente un canal de televisión. El precio es accesible y se come muy bien”. “Me dijeron las mozas que va muy seguido a esa parrilla”.

Acto seguido, sorprendió con un detalle: “Dejó muy buena propina. Como 7000 pesos”. “Entonces seguramente no le cobraron la mesa”, opinó Carmen Barbieri. Con picardía, Pampito hizo la conversión peso a dólares: “Entonces dejó 7000 pesos de propina que son... 15 dólares”.