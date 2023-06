"Me arrastró desnuda": Fernanda Vives recordó el calvario que vivió junto a La Tota Santillán

Fernanda Vives denunció años atrás a La Tota Santillán por violencia de género. Después de que en la tarde de este jueves condenaran a cinco años y cuatro meses de prisión por la denuncia de la madre de sus hijas, Sol Fiasche, la bailarina recordó el calvario que sufrió cuando fue pareja del animador de la movida tropical.

“Me pegaba de todas las maneras que te puedas imaginar. Me acuerdo que un día me arrastró cuando estaba bañándome. Yo tenía de la puerta de mi casa hasta la puerta de calle 100 metros. Me sacó del baño en bolas y me arrastró hasta la puerta y me dejó tirada. De la nada”, recordó al aire de LAM (América), visiblemente quebrada, con lágrimas en los ojos.

Previo a esa revelación, Vives contó cómo fue encontrárselo a Santillán años después de haber sida violentada por él: “Hace tres años estábamos en la peatonal de Mar del Plata, en plena pandemia, con Seba (Cobelli, su marido) y escucho que en un programa sale y habla mal de mí porque aparte eso, le daban lugar en los programas para que siga humillando y diciendo barbaridades”.

El cara a cara entre Fernanda Vives y La Tota Santillán

“Lo fui a buscar a la peatonal de Mar del Plata. Le dije a Sebastián que se quedara ahí. Yo necesitaba tener un cara a cara dos segundos, necesitaba tenerlo en frente y decirle todo lo que pensaba. Me acuerdo que me bajé el barbijo, lo tuve ahí a medio metro. Le dije de todo. Lo insulté, le dije '¿Por qué me dañaste tanto?'. Me miraba y mi marido me decía 'calmate'. Me quería sacar porque yo había perdido la consciencia de donde estaba, si me podían estar grabando”, sumó con la voz entrecortada.

Fernanda reconoció que las secuelas de la violencia de género son para siempre: “Quedás herida para toda la vida. Nosotras estamos con cadena perpetua, de verdad, las víctimas que pasan por esto... te queda una cicatriz marcada adentro, te juro que no lo podés explicar”. Fernanda Vives tiene dos hijos, Rocco y Brisa, fruto de su matrimonio con Sebastián Cobelli. (Foto: Instagram/fervivesok).

“Siento que ese día largué todo lo que le tenía que decir. Me fui, abracé a Sebastián y a mis dos nenes. Y con el tiempo, cuando lo veía en los programas, decía 'pobre tipo'. No me da lástima, no me da nada. Pasé de odiarlo a poder verlo, antes no dejaba que me pusieran su imagen directamente”. profundizó sobre ese último encuentro con el presentador de la bailanta.

Consultada sobre si Santillán tenía adicciones cuando estaba con ella, la bailarina desmintió. “Mirá, la adicción del juego sí. Yo nunca lo vi drogarse. Cada vez que me cag... a piñas lo hacía absolutamente consciente, no estaba en un estado de borrachera ni de nada. Yo te hablo de hace muchos años atrás, lo que pasó después de mí no lo sé”, concluyó Vives.