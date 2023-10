Milei fue a buscar a Fátima Florez al Bailando 2023 y tuvo un divertido cruce con Tinelli

En la noche del martes, durante el programa de "Bailando 2023", Fátima Florez sorprendió a todos con su imitación de Carmen Barbieri. Ataviada en un elegante vestido largo azul adornado con brillos, la humorista interpretó el papel de la madre de Federico Bal.

En un diálogo cómico con Marcelo Tinelli y el jurado hizo declaraciones picantes. Mientras Fátima continuaba su actuación, el conductor interrumpió el programa y pidió que la cámara lo siguiera mientras salía del estudio.

En el estacionamiento, se pudo observar varios autos. En uno de ellos, Marcelo vio a Javier Milei sentado detrás de los vidrios polarizados y con el micrófono en mano, se acercó al vehículo y preguntó: "Perdón, buenas noches, ¿puede bajar el vidrio? ¿Es el candidato presidencial? ¿Puedo abrir la puerta?"

Pero, el candidato presidencial de La Libertad Avanza no se movió y respondió: "¿No me ves?" Tinelli continuó intentando que Milei se bajara del auto y se encontrara con Fátima. "¿No puede venir un minuto a ver a Carmen Barbieri?", insistió. La respuesta de Milei fue firme: "No, pero de vuelta, sabés que solo vine a buscar a Fátima". Tinelli continuó con su humor y le preguntó sobre la dolarización. "Dolarización sí", respondió Milei terminante.

"Basta de inflación y que nos roben con la inflación". Marcelo mencionó que eran vecinos del mismo barrio, a lo que Milei respondió de manera concisa: "Sí, lo sé". Después de varios intentos por parte de Tinelli para que Milei se bajara del auto, el candidato se mantuvo firme en su negativa.

Finalmente, Fátima se acercó al estacionamiento vestida como Carmen Barbieri, y Tinelli le pidió que bajara el vidrio. La comediante respondió en tono de humor: "¡Ay, el señor es el león y si yo soy la leona podríamos estar juntos, ¿no les parece? Que entre a rugir un poquito, pero lo vamos a dejar que esté ahí adentro".

Tinelli intentó nuevamente que Milei bajara el vidrio, pero este se mantuvo firme en su decisión. Ante la negativa del candidato, Fátima dijo: "Como la Libertad Avanza, que haga lo que él quiera, ¿no te parece?". Finalmente, Tinelli pasó la mano por el espacio abierto de la ventana del auto para saludar a Milei y, resignado, regresó al estudio, lamentando que no pudieran tener a Fátima y a Javier juntos en el programa.