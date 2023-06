More Rial dio detalles de la separación de su papá y la Niña Loly: "Le cerró todas las puertas, pobrecita"

Morena Rial está distanciada de Jorge Rial. En medio de una nueva batalla, la joven habló de todo y sorprendió al revelar insólitos detalles de su vínculo con La Niña Loly. Además, dijo cuál fue la influencia de la cordobesa para que Luis Ventura se quedara sin trabajo.

“Fue una chica que agarró a dos adolescentes con 24 años y se las puso al hombro para ayudarnos. Intentó de todas las maneras posibles que nosotras saliéramos adelante”. Y agregó: “La única que rescato es a Mariana que le cerró las puertas de todo lado, pobrecita. Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programas. Sabe que tengo la lengua muy filosa y, cuanto estoy enojada, digo todo”.

Karina Mazzocco remarcó que, pese a su aceptación, Jorge no la eligió. “Dejame dudar... Para mí ellos se siguen queriendo”, opinó la mediática, que remarcó que si él no sintiera nada por ella, no odiaría tanto Córdoba. Morena Rial junto a La Niña Loly. (Foto: redes)

Además, reveló que cuando su papá sufrió un infarto estando en Colombia, Loli le mandó un mensaje: “No sé si por mí, por él o por los dos”. “Ella me ama, yo la amo. Yo voy a Córdoba, me la cruzo y salimos juntas. Ella es como mi hermana”, destacó, dando cuenta del excelente vínculo que mantienen al día de hoy.

Cuál fue el escándalo entre Jorge Rial y La Niña Loli por el que Luis Ventura se quedó sin trabajo

Luis Ventura aprovechó la entrevista para sacarse una duda y lanzó: “Alguien muy cercano me dijo que por La Niña Loly, Rial me cortó la cabeza en Intrusos”. Lejos de hacerse la desentendida, Morena lo confirmó: “Fue una pelea que tuvieron en mi casa”.

Molesto, señaló que él siempre defendió a la modelo y deslizó que podría haberle llegado una información cambiada. “Yo era el ogro y, a lo mejor, había decisiones que la gente pensaba que las tomaba yo, pero no era así”, sostuvo y recordó que hubo un problema con la contratapa de una revista con fotos en ropa interior de la cordobesa. Jorge Rial y Luis Ventura llevan años distanciados. (Foto: Twitter)

Morena tomó la posta y recordó: “Ellos pelearon en la habitación. Ella le reclamaba que cómo podía tener una persona así al lado y decía que le daba una mala imagen. Él era muy manipulable por Mariana así que supongo que fue eso”.

A modo de cierre, la influencer expresó: “Yo creo que mi papá no hizo bien en correrlo a Ventura, menos porque eran amigos de toda la vida y menos por una conch... del momento”. Sin embargo, aclaro que todas las mujeres manipularon a su papá.

Morena Rial sorprendió al relatar sus salidas nocturnas con La Niña Loly que derivaron en la separación de su papá

Luis Ventura recordó que en aquella época Jorge Rial “quiso tramitar la clausura de una discoteca a raíz del encuentro de Mariana con un exnovio con el que había estado franeleando en ese boliche”. Acto seguido, en el piso recordaron una tapa de revista en la que el conductor de Argenzuela (C5N) aseguraba que la modelo había utilizado a su hija para engañarlo.

Morena confirmó los dichos de Ventura, dijo que ella había estado en ese lugar y dio detalles. “Cuando íbamos a Córdoba, nosotras íbamos a los bailes y ellos estaban juntos. Yo los veía, no tan específico, pero se metían en el camarín y si yo hablaba no me llevaban más. Y Córdoba es mi lugar en el mundo, pero cuando se pelearon yo hablé”, explicó. Las fotos de 15 de Morena Rial. (Foto: Captura América).

Respecto a lo que ocurrió en el boliche de Capital Federal, la mediática precisó que ella tenía 12 o 13 años. “Entré encapuchada. Era un poco rara la situación porque en las paredes de los baños había hombres desnudos y era un poco fuerte, pero fue divertida la noche”, opinó.

A modo de cierre, sobre sus salidas en Córdoba, recordó: “A mi papá le decíamos que nos íbamos a dormir temprano y nos escapábamos. Nos íbamos juntas. Era mi amiga. Es que tienen que pensar que yo tenía 15 y Mariana 24. Era más cercana a mi edad que a la de mi papá″.