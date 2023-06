More Rial reveló cómo Natacha Jaitt la ayudó en su momento más complicado

Morena Rial expuso como nunca antes los diferentes conflictos familiares que le tocó atravesar. Luego de anunciar que demandará a su padre Jorge, la joven narró cómo vivió la internación en el centro de salud mental donde estuvo en julio de 2018.

Fue en esa etapa que Natacha Jaitt ayudó a la hija del conductor con distintos gestos. “Ella le decía 'mamá'”, dijo Ulises Jaitt, hermano de la mediática, al tiempo que mostraron en A la tarde (América) el chat en el que se puede leer el mensaje de Morena.

“Natacha apareció cuando yo me empecé a pelear con mi papá. Fue importante porque me ayudó a abrir bastante la cabeza en muchos sentidos, es más, ella fue a pelear al Finocchietto y no la querían dejar entrar. Ahí estuve internada antes de que me llevaran al psiquiátrico”, comenzó relatando la influencer.

Recordando aquel momento, siguió: “Yo le contaba que me estaban drogando. Yo me daba cuenta de que no me estaban pasando un suero común. Natacha estaba al tanto de todo. Me acompañó mucho. Como estaba mi tío Luis (Ventura), estaba Natacha también”.

“Con Nati me veía todos los días. Nati venía todo el tiempo a mi casa. Fue un momento de mi vida muy difícil y me ayudó muchísimo. Ella me decía 'leona'”, añadió. Morena Rial contó cuál era su vínculo con Natacha Jaitt (Foto: captura América)

Además, la madre de Francesco Benicio reveló que inició una amistad con Antonella, la hija que tuvo Natacha. “Me hice amiga de Anto, su hija. Venía a mi casa, todo. Ahora se fue a vivir a España y no tenemos diálogo, pero no quedaron las cosas mal tampoco”, indicó.

Sobre la sospechosa muerte de Jaitt y la famosa tablet que hoy fue abierta, Morena lanzó: “Yo había visto cosas en la tablet, muchas cosas del caso Independiente en el cual se lo había involucrado al papá de mi hijo (Facundo Ambrosioni), ella me las había mostrado. Esa fue una de las tantas cosas que ella me mostró y que ojalá no hayan borrado todas las cosas que tenía en la tablet porque caerían muchas personas”.

Los dramáticos mensajes que Morena Rial le envió a Natacha Jaitt desde la clínica psiquiátrica

En el momento de su internación, Jorge había escrito una serie de tuits, en los que expresó: “Mi hija está pasando por un difícil momento de salud y está internada (en una clínica psiquiátrica). Luego de varios episodios que pusieron en peligro su vida los médicos y los psiquiatras decidieron dar cuenta a la Justicia. Intervino el Juzgado Civil 76 y con las evaluaciones correspondientes dieron la orden de internación”.

Ahora, Ulises Jaitt dio a conocer los desesperantes mensajes que Morena le había enviado a Natacha Jaitt en medio de su internación. “Morena Rial pidiéndole ayuda a Natacha, cuando estaba internada en la clínica psiquiátrica”, escribió Ulises en el tuit acompañado por una foto del chat.