Morena Rial se anotó en la universidad, pero no supo explicar en qué carrera

De acuerdo a la información que Yanina Latorre sacó a la luz, Morena Rial sorprendió a su entorno con una decisión estratégica para evitar que Jorge Rial le retire su apoyo económico. “Se anotó en la facultad. No me supo decir qué va a estudiar”, indicó la panelista al aire de LAM (América) tras un encuentro que mantuvo con la influencer.

La periodista indicó cuáles son los motivos detrás de este nuevo desafío que emprenderá mediática: como tiene 24 años, en el caso de que empiece a estudiar en una facultad, sus padres deberán mantenerla hasta los 25. “Es más viva que el hambre”, sostuvo la Angelita cuando describió la actitud de More.

En cuanto a sus insostenibles internas familiares, la mamá de Francesco sostuvo ante la panelista que el conflicto aún no termina. Morena, según Latorre, tiene muchas más cosas para ventilar públicamente. Morena Rial sacó su última carta contra su padre (Foto: Captura América)

“Me dijo que va a seguir hablando, que le escribió una carta de puño y letra al padre donde lo intima a terminar el vínculo para siempre”, indicó Yanina.

No obstante, esta presunta renuncia legal no resultará fácil para el ex Intrusos (América) en caso de aceptarla y así lo expuso Yanina: “Renuncia a todo tipo divorcio con una condición: una casa en Córdoba y una estética que ya tiene elegida y separada. Vale 70 mil dólares, que según ella, para él es un vuelto”.

Morena Rial ventiló su última y astuta jugada para desvincularse definitivamente de su papá

Morena Rial tuvo que encontrar la forma de tener un “colchón económico” después de que su papá le cortase las tarjetas de crédito, dejase de pagarle el alquiler y también la niñera de Francesco Benicio.

Para terminar todo tipo de vínculo con él y poder mantenerse sola, estaría pensando en volver a vender ollas Essen, como hizo en 2020, durante la pandemia de coronavirus. “Las mujeres facturan”, escribió el fin de semana en las redes después de haber tenido una reunión clave para embarcarse nuevamente en este emprendimiento. Morena Rial se unió a una agencia de influencers con la esperanza de generar dinero rápido. (Foto: instagram/moreerial)

La mediática también ventiló su astuta jugada para llenarse de dinero lo antes posible: se unió a una agencia de influencers con la esperanza de que varias marcas la llamen para promocionar sus productos. Por el momento, tiene asegurados como clientes a una sacerdotisa, una tarotista, una peluquería y una verdulería.