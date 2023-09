Moria Casán sorprendió a todos al hablar de su consumo diario de marihuana

Este jueves, Moria Casán estuvo como invitada en Soñé que volaba, el programa que Migue Granados conduce por el canal de streaming de Olga, y sorprendió a todos al hablar sobre el consumo recreativo de marihuana.

Consultada por su estilo de vida, La One reconoció que trata de ser saludable y que no fuma cigarrillos. “Cannabis, nada más”, le dijo al conductor. Intrigado, le consultó: “¿Cuántos cigarrillos de marihuana fumas?”. “¿Porrito? No, uno, medio, pero nada”, indicó la diva.

El humorista quiso saber si fumaba diariamente, a lo que la actriz respondió: “No, todos los días no”. El productor y co-conductor del ciclo, Lucas Fridman, le preguntó a Moria: “¿Aceites tampoco?”. “El aceite de cannabis me aburre porque me da a geriátrico”, disparó Casán.

Luego le preguntaron a la diva sobre los efectos de la marihuana en ella. “¿Te gusta estar reloca?”, lanzó Migue, a lo que la jurado del Bailando 2023 contestó tajante: “Yo ya soy re loca, pero a mí no me gusta nada que me saque de mi eje”.

Por último, Casán cerró: “Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Trabajé mucho para estar en mi eje, no quiero nada que me boludee y que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Soy una pelotuda.com”.

Moria Casán recibió duras críticas en las redes sociales por un comentario muy desafortunado sobre Shakira

Moria Casán siempre es polémica con sus declaraciones y esta vez no fue la excepción. En las últimas horas, su nombre se hizo tendencia en las redes sociales porque, al aire de su podcast, criticó a Shakira asegurando que es una “densa”.

Los dichos de la diva fueron en el marco de un especial de Spotify junto a Lali Espósito y el youtuber Damián Kuc, en el que ella da detalles de su vida privada.

En diálogo con Moria, la artista pop dijo: “Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”. Las palabras de Mariana fueron en referencia a la frase de la Bizarrap Session de Shakira, en la que cantó: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Durísima, La One opinó: “Shakira ya me resulta densa”. La autora de “Disciplina” coincidió con Moria y lanzó: “Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”. “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”, indicó Casán, lo que generó que Lali se tentara de risa.

Filosa con su lengua karateka, la exvedette sentenció: “Que se deje de joder con Piqué y que lo suelte. Está bien que le resulta Bizarrap, facturar y que las mujeres no lloran y facturan y el movimiento de caderas, pero ya me tiene los huevos al plato”.

Además, en esa línea, aclaró: “Y no le creo nada. Lógico que le crees esta facturación, más vale, es megamillonaria”. Por último, Moria concluyó: “Pero me parece que está mendigando”.

La bronca de los fanáticos de Shakira con Moria Casán y Lali Espósito

Los admiradores de Shakira se mostraron molestos porque consideraron que Moria Casán y Lali Espósito se estaban burlando del dolor de la cantante colombiana tras la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía Martí.

“Todo bien con Lali y Moria Casán, pero con Shakira no se metan”, “¿Lali y Moria se despertaron un día y dijeron: 'y si somos las minas más odiadas del país'? ¿Qué se sentirá?”, “Moria con Lali burlándose del dolor de Shakira. Qué horror”, “Moria criticando a Shakira ¿cómo mi amor?”, “A esto se dedican la cantante y actriz fracasada de Lali Espósito y una señora mayor llamada Moria Casán. Qué vergüenza tener que relanzar una carrera a costa de tirarle a la latina más grande” y “Moria y Lali criticando a Shakira, jajajaja. Ya quisieran llegar al nivel de Shakira”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de la artista.