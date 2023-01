Murió el actor Facundo Ponce a los 49 años: el desgarrador mensaje que dejó en sus redes sociales

Facundo Ponce murió este miércoles a los 49 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en sus redes sociales. "Despedimos al actor y cantante Facundo Ponce. En su multifacética trayectoria artística presentó espectáculos que combinan la música con el teatro. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este momento de gran tristeza", escribieron desde el Twitter oficial de la organización.

Hace una semana, Ponce había compartido un sentido posteo en su cuenta oficial de Instagram para repasar parte de su trayectoria. "Hace muchos años que el arte es parte fundamental de mi vida. Poder expresar lo que siento en un escenario libera lo más profundo de mí, aquello que solo se deja ver cuando el arte lo interpela", escribió acompañando imágenes de distintos momentos de su carrera.

"Pareciera que fue ayer por la tarde la primera vez que dejé volar todos mis sentidos y entregar todo de mí frente a la audiencia. Las personas que se cruzaron en mi camino son pilares fundamentales y no me queda más que decir gracias", escribió en la publicación. Acto seguido, le dedicó hermosas palabras a sus más cercanos: "Gracias a aquellos que estuvieron al lado mío, en buenos y malos momentos. Y gracias a aquellas circunstancias no tan agradables, que siempre fueron un motor para seguir y superarme todos los días".

Para cerrar su mensaje, escribió: "Comienza un nuevo año y junto a él nuevas experiencias, nuevas personas por conocer, nuevos proyectos y nuevos reconocimientos. Poder compartirlo con quienes amo es un regalo y un privilegio que no todos pueden darse".

¿Quién era Facundo Ponce?

Facundo Ponce se formó en actuación con Roxana Randón, Marcelo Savignone, Valeria Lois, en el Sportivo Teatral y en El Excéntrico de la 18. En canto se perfeccionó junto a Dorita Chávez, Marisol Gómez Alarcón, Roxana Laudani, Santiago Sirur y Martín Sacco.

Entre los espectáculos teatrales y musicales de los que participó se encuentran Nosotros. Música + Poesía, Canciones para decir adiós, Volver, Tango intervenido, Semblanza tanguera y Post príncipe azul. En julio de 2022 presentó el audiovisual Indagaciones sobre el amor, dirigido por la actriz Julieta Vallina, quien murió un mes antes del estreno.

Además, era graduado en la Licenciatura en Comunicación Social, con doctorado en Ciencias Sociales; dictó clases en la Universidad de Buenos Aires, participó de congresos de comunicación y se desempeñó como conductor de radio.