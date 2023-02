Murió el joven acto Austin Majors, una exestrella infantilque trabajó en How I Met Your Mother

Austin Majors, quien fue una estrella infantil por sus distintos papeles en series estadounidenses, murió a los 27 años. La triste noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que destacaron las virtudes del artistas. “Vivió con gran entusiasmo y orgullo su carrera como actor. Su objetivo en la vida era hacer feliz a la gente”, indicaron.

Según informó TMZ, el actor se encontraba en un refugio para personas sin hogar en Los Ángeles. A pesar de que todavía no se detectaron las causas de su muerte, las circunstancias que rodearon el trágico hecho indican que pudo haber ingerido una cantidad mortal de fentanilo.

Majors nació en 1995, y a finales de la década ya estaba interpretando a Theo, el hijo del protagonista de NYPD Blue, un detective interpretado por Dennis Franz. Además, apareció en series como E.R., According to Jim, NCIS, How I Met Your Mother y Desperate Housewives.