Nacho Castañares de "Gran Hermano" consiguió su primer canje y estallaron en las redes

Nacho Castañares, el ex participante de Gran Hermano (Telefe), revolucionó las redes sociales después de mostrar su primer canje.

El participante, que quedó segundo en el reality, compartió una foto donde se lo ve posando con una mochila, gorra y botella térmica de una reconocida marca de semillas de girasol. Como así también unos cuántos paquetes del producto en sus distintas versiones -clásicas, peladas, gigantes y tostadas y saladas, entre otras-.

La publicidad no pasó inadvertida entre sus más de un millón de seguidores, que en Twitter bromearon con todo tipo de comentarios.

“No puede ser”, “Mi sueño”, “El hombre definitivo”, “Tranquilamente podría ser yo si fuera conocida”, “¿Cómo no vamos a hacer ganar a ese tipo?”, “Qué envidia”, “Necesito el canje que pegó Nachito”, fueron algunos de los comentarios que más se replicaron en redes.

Nacho no es el único participante de Gran Hermano que hace canjes. En enero, poco después de quedar eliminado, Thiago Medina sorprendió al contar que quería un termo de una marca premium y después de un posteo en sus redes lo consiguió.

Por su parte, Coti Romero fue lapidaria con quienes la criticaron por cobrar 50 mil pesos un canje. “Soy influencer desde hace mucho. No es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. (...) Obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”, reconoció. Y disparó: “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. (...) Si les gusta bien, y si no también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”. El canje de Nacho Castañares revolucionó las redes. (Foto: Instagram /nachoo_cp)

Nacho contó todo lo que se dijeron al oído con Marcos en la final de “Gran Hermano”: “Me pidió perdón”

Tras la culminación de Gran Hermano, los tres finalistas visitaron los distintos programas de televisión. Nacho Castañares, que quedó en el segundo puesto, contó qué fue lo que se dijeron con Marcos Ginocchio antes de abandonar la casa más famosa del país.

“Cuando Santiago del Moro anuncia el ganador, que Marcos te abraza, no se llegó a escuchar lo que se dijeron...”, señaló Noe Antonelli, panelista de A la Barbarossa (Telefe). “¿Qué se dijeron?”, preguntó intrigada Georgina Barbarossa.

“Yo lo felicité mucho, le dije que se lo merecía, que era la mejor persona que había conocido... Un montón de cosas que me salieron en el momento porque se lo recontra merece”, aseguró orgulloso de su compañero.

Respecto a la actitud del salteño frente a sus palabras, destacó: “Él me agradeció y me pidió perdón porque nosotros al principio no teníamos una buena relación. Yo también le pedí perdón por haberlo prejuzgado y por las cosas que pasaron en un principio”.