Nancy Pazos sobre Mauro Viale: "Conmigo fue un hijo de pu..., el peor de todos"

En medio de los homenajes a Mauro Viale y los sentidos mensajes tras su muerte, Nancy Pazos usó las redes sociales para dedicarle palabras incendiarias a la memoria del periodista.

"Conmigo fue un hijo de puta. El peor de todos. Necesitaba decirlo después de tantos homenajes", lanzó Nancy Pazos en su cuenta de Twitter, apenas un día después de la muerte de Mauro Viale, quien falleció a los 73 años de un infarto masivo provocado por una trombosis, en el sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo, donde se encontraba internado tras contraer coronavirus y complicarse su cuadro por una neumonía bilateral.

Cuando una seguidora le preguntó: "¿Lo dijiste antes que muriera públicamente? ¿O lo decís ahora que no está? Pregunto perdón mi ignorancia", la panelista de Flor de Equipo fue contundente: "Sí. Googleá".

La denuncia de Nancy Pazos contra Mauro Viale

En mayo de 2020, Nancy Pazos recordó una antigua pelea que tuvo con Mauro Viale cuando el fallecido periodista era gerente de Radio Rivadavia.

Durante un vivo que realizó con el economista Mariano Gorodisch, tras ser consultada sobre su experiencia laboral con Viale, Pazos respondió: "Mauro Viale me hizo algo? Estábamos juntos en la radio, ¿te acordás? Yo trabajaba en Radio Rivadavia, la radio lo volvió a tomar como gerente y yo ya estaba en la primera mañana. Lo que no sabía es que él quería retomar ese horario para conducirlo", dijo en ese momento la periodista y conductora de Rock and Pop.

"Y me hizo una campaña espantosa a tal punto que, estando yo al aire en su radio, entraba al salón de los productores y le decía: Esta mina es horrible, sáquenla del aire, no puede. Hizo una psicopateada detrás de la otra, me cansé, salí al pasillo y le dije que si fuera hombre debería cagarlo a trompadas. La verdad, algo de muy mala persona, un horror lo que hizo, es realmente de psicópata", lanzó indignada Pazos.

Por último, Nancy dijo sobre el padre de Jonatan Viale: "Creo que es una mala persona, que está totalmente desquiciado. Cuando veo al hijo digo pobre pibe, lo que tiene que haber sufrido en la vida, bastante bien le salió, dentro de todo? Es un psicópata, literalmente un psicópata".

Exitoina