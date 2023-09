Nicole lanzó un críptico mensaje cuando descubrió que Indiana no la invitará a su fiesta de 15

En las últimas horas trascendió que Nicole Neumann no formaría parte de la lista de invitados a la fiesta de 15 que Indiana Cubero se encuentra planificando con su papá y Mica Viciconte. Según reveló una fuente cercana a la modelo y al exfutbolista, la adolescente prefirió no organizar un evento multitudinario -como le había propuesto su mamá- y optó por algo sencillo y familiar.

“Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada, pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. Entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15″, aseguró una persona del entorno en diálogo con Revista Pronto.

Horas después que la noticia recorriera los distintos medios de espectáculos, Nicole publicó un críptico mensaje en su cuenta oficial de Instagram que muchos de sus seguidores relacionaron al vínculo con Indiana. “You either quit or keep going, they both hurt” (O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen), dice la imagen con fondo blanco y letras negras que se viralizó en una cuenta de Twitter.

El posteo de Nicole Neumann tras los rumores de que Indiana no la invitará a su fiesta de 15 (Foto: Instagram / nikitaneumannoficial)

Fabián Cubero adelantó cómo será el cumpleaños de 15 de Indiana

El 18 de octubre Indiana Cubero cumple 15 años y su fiesta ya comenzó a ser un tema para charlar con su familia. Aunque Nicole Neumann aseguró que se había ofrecido a encargarse de la organización, la adolescente no tendría pensado hacer un evento multitudinario como pensaba su mamá.

El mes pasado, en diálogo con Intrusos (América), Fabián Cubero reveló que ya están planificando el cumpleaños de su hija, y explicó que será algo más íntimo. “Ella es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención”, contó el exfutbolista.

Cuando le preguntaron si la joven ya sabía qué quería hacer para este día tan especial, “Poroto” adelantó cómo será el evento: “Quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”.

Fabián e Indiana Cubero son muy cercanos (Foto: Instagram / fabiancuberooficial)

Por supuesto, el conflicto con Nicole Neumann no pasó desapercibido por el cronista: “Me imagino que Indiana debe saber que se habla de ella y de la relación con su madre, ¿cómo lo toma?”. Al respecto, el exdeportista confió: “Si ella investiga algo, a mí no me lo hace saber. Sé que habla mucho con sus compañeros, pero son temas que yo trato de evitárselos, tratamos de no hablar de eso”.