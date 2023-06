Nicole Neumann habló tras la denuncia de Indiana e hizo una dura reflexión

Indiana Cubero denunció a su mamá, Nicole Neumann, por malos tratos. En medio de la polémica y los trascendidos, la modelo rompió el silencio en sus redes sociales con contundentes frases.

En primer lugar, en sus historias de Instagram, Nicole compartió una predicción de hace un par de días para su signo del zodiaco, escorpio. “Tus palabras nunca son en balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tú siempre vas con la verdad por delante”, se lee en el horóscopo, que lejos de ser el del día de la fecha, es del 24 de junio. La reacción de Nicole Neumann después se trascendiera la supuesta denuncia que le hizo su hija Indiana. (Foto: Captura Instagram /nikitaneumannoficial)

Acto seguido, en otra historia, compartió una contundente frase en inglés. “When people can't control you, they try to control how people view you” (Cuando la gente no puede controlarte, intenta controlar cómo te ve la gente), se lee. La reacción de Nicole Neumann después se trascendiera la supuesta denuncia que le hizo su hija Indiana. (Foto: Captura Instagram /nikitaneumannoficial)

Los detalles de la supuesta denuncia de Indiana Cubero contra Nicole Neumann

Este lunes al aire de Intrusos (América), Marcela Tauro reveló: “Habría una denuncia contra Nicole Neumann por violencia familiar. ¿Quién se la habría hecho? Su hija Indiana”.

Tras señalar que la adolescente no fue de vacaciones con su mamá y que tampoco vive con ella, la periodista señaló: “Ahora nos enteramos de que no se trataría solo de una discusión, sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado Nº 2 de familia de Tigre. Y que la causa la lleva adelante la Doctora Celina Sendra”.

La periodista precisó que la adolescente habría presentado una grabación de muchas horas de duración para sustentar su denuncia, que sería por violencia física y psicológica, y que habría más implicados.

Indiana Cubero tuvo un ataque de nervios al ver a Nicole Neumann en su colegio: “Intervino la directora”

Para respaldar la información sobre la supuesta denuncia de Indiana a Nicole, Marcela Tauro sorprendió al relatar el tenso encuentro entre ambas en la puerta del colegio que terminó con la menor en pleno ataque de nervios.

Al aire de Intrusos, la periodista contó: “Las nenas van al Colegio de Todos los Santos en Villa Adelina. Nicole se le apareció en la puerta y a Indiana le agarró una crisis de nervios”.

“Yo creo que fue a verla para componer, pero tuvo que intervenir la directora del colegio porque a la nena le agarró un ataque de nervios. No se quería ir con ella, no rindió la materia que tenía que rendir y faltó tres días porque tenía pánico de que le pasara lo mismo”, señaló Tauro.

A modo de cierre, la panelista remarcó que el tenso episodio fue un “escándalo” y que habría salido a la luz porque fue a la vista de muchos testigos.